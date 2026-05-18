Batman bekommt nach 87 Jahren eine neue Vorgeschichte: Macht sie zu einem fiesen Gag des Jokers

Jeder kennt die Vorgeschichte von Batman. 1939 etablierte DC seine Ursprungsgeschichte, die auf dem tragischen Tod seiner Eltern basiert. Eine neue Story verändert jetzt aber alles und zeigt einen perfiden Plan.

Wer schon mal einen Film oder eine Serie zu Batman gesehen hat, weiß ziemlich sicher, dass Batmans Eltern bei einem Raubüberfall getötet wurden, weshalb Bruce Wayne als Erwachsener zu Batman wird. Vereinzelt änderte man die Story in alternativen Universen ab oder dichtete etwas hinzu, wie etwa im Film von Tim Burton aus dem Jahre 1989, in dem der Joker die Eltern als Gangster tötete.

Das Absolute Universe, das 2024 mit Absolute Batman gestartet ist, verändert die Ursprungsgeschichte des dunklen Ritters maßgeblich. In dem Universum ist Batman kein reicher Erbe, sondern ein normaler Typ mit wenig Geld. Nachdem sein Vater bei einer Schießerei während eines Zoobesuchs getötet wurde, wurde er zu Batman.

Wie man jetzt erfahren hat, war das aber kein Zufall, sondern ein perfider Plan, der ausgerechnet vom Joker und von Scarecrow beabsichtigt wurde, weil sie es lustig fanden.

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Er ist ein Witz

Was für ein Plan war es? Im Comic Absolute Batman Nr. 20, der aktuell in den USA erschienen ist, möchte sich Batman näher mit seiner Vergangenheit befassen, nachdem er erfahren hat, dass mehr hinter der Schießerei steckt. Er begibt sich zu Joe Chill, dem Mörder seines Vaters. Dort trifft er aber auf Scarecrow.

Scarecrow erklärt ihm das Batman-Projekt . Batman erfährt, dass sie ein Mitglied des Rates der Eulen ist, einer geheimen Organisation, die im Schatten von Gotham tätig ist. Scarecrow provoziert Batman weiter und fragt ihn, ob er damals als Kind im Zoo nicht etwas bemerkt hätte.

Er führt weiter fort, dass sein Leben gar kein Projekt ist, sondern nur ein Gag von Grimm (der Absolute-Version des Jokers) und ihm sei: Grimm und ich dachten, das wäre lustig. Was ist denn schließlich die natürliche Beute einer Eule, Bruce? Genau … eine Fledermaus. Das ist der Sinn deines Lebens. Batman ist kein Projekt. Er ist ein Witz.

Batman ist also nur ein kleines Nebenprojekt von Scarecrow und dem Joker gewesen, um mit dem Rat der Eulen zu spielen.

Das ist ein harter Twist für eine Figur, die eigentlich nach dem eigenen Gerechtigkeitssinn gehandelt hat.

Wie kann man Absolute Batman in Deutschland lesen? Seit Juli 2025 erscheint Absolute Batman auch in Deutschland durch Panini. Der aktuellste Band ist Band 4, und alle 3 Monate erscheint ein neuer Band (5 erscheint am 30. Juni 2026). Wollt ihr lieber aktuell sein und auf Englisch lesen, gibt es Kindle-Versionen oder das Abo bei DC Infinite, mit dem ihr aktuelle Hefte aus den USA lesen könnt. Batmans Vorgeschichte sorgt auch für seine wichtigste Regel, an die er sich nicht immer hält: Jeder kennt die wichtigste Regel von Batman, doch er selbst nimmt sie seit 86 Jahren nicht richtig ernst