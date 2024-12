Neue Geschichte macht Batman noch düsterer, nimmt ihm sogar seine stärkste Waffe: Geld

Batman ist ein Superheld ohne klassische Superkräfte. Außer man argumentiert, dass er ja die stärkste Superkraft aller Zeiten hat: quasi unendlich Geld. Eine neue Geschichte zu Batman ändert das aber und macht alles noch düsterer, hat damit einen großen Erfolg.

Um welche Geschichte geht es? Neben den vielen großen Serien und Filmen zu Superhelden erfreuen sich auch Comics noch großer Beliebtheit. Darunter ist auch Batman, der regelmäßig neue Geschichten oder Versionen seiner selbst bekommt.

Eine der aktuellsten ist der Absolute Batman, eine neue Version von Bruce Wayne in einem anderen Universum. Der große Unterschied zum bekannten Superhelden ist das fehlende Geld. Doch das scheint viele Fans nicht zu stören, denn Absolute Batman #1 ist der erfolgreichste Comic 2024 (via dc.com). Dabei ändert er einiges an der Ursprungsgeschichte.

Das Absolute Universe gibt Batman eine neue Geschichte

Was ist das Absolute Universe? Das ist ein alternatives Universum, das natürlich auch alternative Versionen der uns bekannten Helden bietet. Dabei ändern sich nicht nur die Designs unserer Helden, sondern auch ihre Ursprungsgeschichte. Da das Absolute Universe eine düstere Version der uns bekannten Welt ist, ist auch Batman deutlich schroffer unterwegs.

In dem Universum waren die Eltern von Batman nicht reich, sondern gehörten der Arbeiterklasse an. Bei einem Ausflug in den Zoo kam es zu einer Schießerei. Thomas Wayne rettete die Kinder, inklusive seines Sohnes, starb aber dabei.

Vom Tod seines Vaters traumatisiert, plante Bruce schon in jungen Jahren den Kampf gegen das Verbrechen. Er ging zur Universität, lernte da alles, was er für seinen Plan braucht, und kehrte nach dem Abschluss nach Gotham zurück. Dort arbeitet er als regulärer Ingenieur, doch nachts geht er auf Verbrecherjagd.

Nur weil Bruce kein Geld hat, heißt es aber nicht, dass er sich nicht verteidigen kann. Er ist deutlich bulliger als der klassische Batman, und seine Hauptwaffe ist eine große Axt, die quasi auch sein Batsymbol auf der Brust ist. Er erinnert ein wenig an den älteren Batman aus The Dark Knight Returns.

In diesem Universum ist Batman auch deutlich brutaler und rabiater als man vielleicht denkt. In einem Kampf, den vidaextra.com zeigt, sieht man, wie Batman einem Verbrecher die Hand mit seiner Axt abhackt. Dazu kommentiert er noch: Ich habe gehört, dass sie sie zurückbringen können. Es gibt ein Krankenhaus, drei Blocks südlich von hier. Oder ist es östlich? Ich kann mich gerade nicht erinnern … Aber ich würde rennen.

Übrigens gibt es auch einen Alfred Pennyworth, der ist aber kein Butler, sondern ein Geheimagent, der sich um eine Verbrecherorganisation in Gotham kümmern muss. Dabei gerät er auch mit Batman aneinander.

Wie kann ich Absolute Batman lesen? Bisher sind 2 Ausgaben von Absolute Batman erschienen, aber nicht auf Deutsch. Auf Englisch könnt ihr euch die ersten 2 Ausgaben bestellen, die sind aber wohl regelmäßig vergriffen.Erfahrungsgemäß erscheinen aber Sammelbänder, wenn die Storyline vorbei ist. Auf eine deutsche Version muss man aber wohl noch etwas warten.