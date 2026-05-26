Bald erhält Destiny 2 sein letztes Update. Trotzdem bleiben die Inhalte spielbar und eine Plattform gibt euch bald die Möglichkeit, das Komplettpaket zu spielen, ohne es kaufen zu müssen.

Um welche Plattform geht es? Am 9. Juni 2026 wird Destiny 2 in der Legacy Collection (2025) inklusive der letzten Erweiterung „The Final Shape“ für PS-Plus-Abonnenten in den Katalog einziehen. Betroffen sind davon alle, die ein aktives Extra- oder Premium-Abo haben, die alle Inhalte von Destiny 2 dann ohne zusätzliche Kosten spielen können. Essential-Abonnenten gehen also leider leer aus.

Neben dem Grundspiel und allen Erweiterungen sind auch sämtliche Waffenpakete enthalten und damit hunderte Stunden Spielinhalt. Das Bundle bietet also allen interessierten Rückkehrern und Neulingen eine gute Gelegenheit, sich in den MMO-Shooter zu werfen. Vor allem insbesondere jetzt, da das letzte Update für Destiny 2 jemals gefährlich näher rückt.

Video starten Destiny 2: Renegades zeigt in seinem Launch-Trailer die neue Bedrohung der Hüter Autoplay

Ein Schubs für das sterbende MMO?

Wann findet Destiny 2 sein Ende? Zeitgleich, also ebenfalls am 9. Juni 2026, erhält Destiny 2 sein finales Update. Dieses Update wird das allerletzte sein, das das Shooter-MMO jemals erhalten wird. Im Anschluss wird das Spiel in den Wartungsmodus versetzt.

Alle bisherigen Inhalte bleiben dann weiter spielbar und auch die DLCs werden weiterhin verkauft, sodass Destiny 2 nicht gänzlich verloren ist. Doch ob das Spiel durch Aktionen wie den PS-Plus-Katalog langfristig neue und alte Spieler anziehen und halten wird, bleibt eher fraglich.

Dennoch bietet sich dadurch eine Chance, die Liebe zu Destiny 2 noch einmal aufleben zu lassen – auch wenn es gerade als Inhalt eines Abos eher ein schwacher Trost sein mag.

Währenddessen sammeln Fans des Spiels über 100.000 Unterschriften, um ihr geliebtes Shooter-MMO zu retten. Auch der Gedanke an ein potenzielles Destiny 3 gibt vielen begeisterten Spielern Hoffnung. MeinMMO-Redakteur und Shooter-Experte Dariusz Müller hat sich einmal angeschaut, ob Destiny 3 wirklich die Rettung wäre: Zwischen Rettungsanker und Sargnagel: Kann Destiny 3 ein Erfolg für Bungie werden?