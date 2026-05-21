Destiny 2 macht nach 9 Jahren Schluss, kündigt das letzte Update an, spricht von einem Neuanfang

Bungie will im Juni 2026 das letzte Update für Destiny 2 aufspielen. Der Shooter geht anschließend in den Wartungsmodus, bleibt zwar spielbar, aber bekommt keine neuen Inhalte mehr.

Das finale Update „Monument of Triumph“ erscheint am 9. Juni 2026. Die Entwickler erklären im Blog, dass man mit dem Update einen Ort schaffen wolle, zu dem Spieler gerne zurückkehren.

Monument of Triumph soll das jährliche „Moments of Triumph“-Event erweitern und zu einer „größeren Feier“ machen. Während des Events könnt ihr euch Rüstungs-Ornament-Sets erspielen, allerdings stecken im Update noch etliche weitere Inhalte, darunter:

kleinere Storys, um die Geschichten der Charaktere abzuschließen

Pantheon 2.0 mit neuen Bossen, die dauerhaft bleiben werden

ein Update für Waffen und Rüstungen aus sämtlichen alten Raids und Dungeons, um sie auf einen aktuellen Stand zu bringen

eine Überarbeitung aller Portal-Aktivitäten

die Rückkehr der Sparrow Racing League

Saisonale Events werden dagegen eingestellt. Ihr könnt euch stattdessen Belohnungen für Engramme bei einem Händler am Monument kaufen. Die gesamten Inhalte von Monument of Triumph findet ihr auf der offiziellen Website.

Spannend für Rückkehrer, möglicherweise auch neue Spieler, dürfte vor allem aber das neue Bundle sein: Bungie verkauft damit alle erschienenen Content-Packs ab dem 9. Juni.

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Bungie bedankt sich bei seinen Spielern, schaut in die Zukunft

Die offizielle Meldung endet mit einem Dank an alle Spieler, die in Destiny 2 seit seinem Release im September 2017 Teil der Community geworden sind. Der Weg voran sei jedoch klar: Man wolle weiterhin Spiele machen, die ihr spielen wollt.

Direkt nach dem Release des letzten Updates sollen noch weitere Infos, Deep-Dives und Streams zum neuen Content kommen, ehe auch diese „TWIDs“ eingestellt werden.

Da Destiny 2 nun nach fast 9 Jahren in Ruhestand geht, schreiben die Entwickler des Shooters: „Jedes Ende ist ein Neubeginn.“ Was genau sie damit meinen, erklären sie zwar nicht, aber Vermutungen gibt es schon lang: Destiny 3 ist wohl in Entwicklung, aber der Release ist noch in weiter Ferne