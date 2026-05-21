Diablo 4 lässt euch Affixe ändern, verrät aber nicht, was sie machen – Spieler schafft Abhilfe mit nützlicher Tabelle

Mit Lord of Hatred habt ihr die Möglichkeit, eure Items in Diablo 4 deutlich stärker anzupassen als je zuvor. Bei einigen Funktionen müsst ihr jedoch raten oder viel ausprobieren, um zu wissen, was sie genau tun. Ein Spieler hat euch diese Arbeit abgenommen.

Eine der besten Funktionen des Horadrimwürfels ist das erneute Auswürfeln von Affixen. Ihr könnt fokussiert (in der gleichen Kategorie) oder chaotisch (in eine andere Kategorie) würfeln, Affixe hinzufügen oder entfernen. Um zu bestimmen, welcher Ursprungs-Affix betroffen ist, könnt ihr ein Abstimmungsprisma einsetzen:

findig für Ressourcen-Affixe

Beschützer für defensive Affixe

aggressiv für offensive Affixe

pragmatisch für Mobilitäts-Affixe

chromatisch für Einzelwiderstände

des Geübten für Fertigkeiten und Kernwerte

Das fällt in die Kategorien: Weil Diablo 4 euch nicht genau sagt, welche Affixe in die jeweilige Kategorie fallen, hat ein Nutzer auf Reddit eine komplette Tabelle mit allen möglichen Ergebnissen für alle Klassen zusammengefasst:

Bildquelle: Reddit von User Miffsterius

Ihr könnt euch so viele Ressourcen, Zeit und Frust sparen und verhindern, versehentlich ein nützliches Affix vom Item zu entfernen. Nützlich ist hier auch ein Trick, um Große Affixe zu sichern.

Einige Nutzer fügen jedoch hinzu, dass das Verhalten des Würfels nicht ganz konsistent ist: ein Affix, das man mit einem Prisma hinzugefügt hat, könne man mit dem gleichen Prisma nicht wieder entfernen.

Video starten Blizzard präsentiert den neuen Warlock in Diablo 4 im Gameplay-Trailer Autoplay

Der Horadrimwürfel ist mächtig, wenn man ihn bedienen kann

Mit dem neuen Feature könnt ihr in Diablo 4 ziemlich viel anstellen. Der Horadrimwürfel ist euer wichtigstes Werkzeug, um Gegenstände fürs Endgame zu verbessern und zu perfektionieren. Außerdem ist er nützlich, um bestimmten Loot gezielt farmen zu können.

Selbst auf dem Weg ins Endgame geben einige Nutzer den Rat, mit dem Horadrimwürfel Ausrüstung herzustellen, um den eigenen Build zu verbessern und schneller voran zu kommen. Ihr könnt etwa mit wenigen Schritten selbst Legendarys herstellen und nach legendären Affixen fischen.

Dass der Würfel nicht ganz durchschaubar ist, gehört vermutlich zu seiner ganzen Idee. Schließlich wurde das Gerät von Zoltun Kul erschaffen und soll einen gewissen chaotischen Aspekt haben. Für Spieler mag das frustrierend sein, aber sogar hier gibt es Abhilfe: Das neue Crafting-System in Diablo 4 sorgt für Frust, aber mit einem Tool könnt ihr eure Nerven schonen