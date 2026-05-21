In Warhammer 40.000: Rogue Trader könnt ihr den Besitzer des „Schatzplaneten“ besuchen und wir wissen jetzt, wann

Das (zumindest bislang noch) beste Rollenspiel zu Warhammer 40.000 bekommt einen dritten Story-DLC. Dieser führt euch in eine geheime Schatzkammer des wohl größten Sammlers im Universum von Warhammer 40.000. Dieser nennt einen ganzen Planeten voller skurriler Schätze sein Eigen.

Was ist das für ein DLC? Er trägt den Namen The Infinite Museion und ist der nun dritte Story-DLC für Warhammer 40.000: Rogue Trader. Dabei erschien das CRPG von Entwickler Owlcat Games bereits am 7. Dezember 2023 und das Team arbeitet bereits an Warhammer 40.000: Dark Heresy – seinem nächsten großen Warhammer-Rollenspiel.

Seid ihr auf der Suche nach einem klassischen Rollenspiel im Stil von Baldur’s Gate 3, nur eben im Universum von Warhammer 40.000, so ist Rogue Trader aktuell eure beste Wahl. Sucht man unter dem „CRPG“-Tag auf Steam nach den bestbewerteten Spielen, landet Rogue Trader dort mit 87 % positiven Reviews auf Platz 4.

The Infinite Museion führt euch ins Gewölbe von Trazyn dem Unendlichen, wo Unmengen an Schätzen und Artefakten auf euch warten – sowie Trazyn höchstpersönlich. Inzwischen gibt es auch einen Release-Termin für den DLC, und zwar den 11. Juni 2026.

Hier seht ihr einen Trailer zum The Infinite Museion, dem neuen DLC für Rogue Trader:

Video starten Warhammer 40.000: Rogue Trader führt euch im dritten Story-DLC „The Infinite Museion“ in die Schatzkammer eines berüchtigten Sammlers Autoplay

Rogue Trader schickt euch ins Heiligtum des größten Sammlers der Galaxis

Wer ist dieser Trazyn überhaupt? Der Unendliche ist ein Hochlord der Necrons – einer Spezies von Außerirdischen (im Universum von Warhammer 40.000 Xenos genannt), die vor langer Zeit ihre organischen Körper gegen lebendes Metall eintauschten. Anders als die restlichen seiner Art ist Trazyn jedoch ein leidenschaftlicher Sammler.

Er selbst sieht sich als Bewahrer der Geschichte, als Archivar. Wenn nötig, „rettet“ er Artefakte auch mit Waffengewalt (natürlich nur, um sie für die Zukunft zu erhalten!). Seine schier endlose Sammlung muss aber irgendwo untergebracht werden. Dafür hat er einen ganzen Planeten: Solemnus – ein künstlicher Planet, der zugleich ein einziges Museum ist.

Zu den wohl skurrilsten Stücken seiner Sammlung gehört der Klon eines Chaos-Primarchen: Fulgrim, der Anführer der Emperor’s Children. Dieser Orden der Space Marines wurde vom Chaos-Gott Slaanesh verdorben und hat sich seitdem vom Imperium abgewandt. Ein Klon von Fulgrim befindet sich jetzt auf unbestimmte Zeit in der Sammlung von Trazyn.

Welche Rolle spielt Trazyn im DLC? Trazyn selbst wird in The Infinite Museion ebenfalls auftreten. Er verfolgt seine eigenen Pläne und wird im Verlauf der Geschichte versuchen, den Spieler darin einzuspannen. Ihr entscheidet, ob ihr mit Trazyn zusammenarbeitet oder euch ihm widersetzt. Oder ihr versucht, ihn sogar zu überlisten…

Freut ihr euch bereits auf den neuen DLC zu Rogue Trader? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Weitere Ankündigungen rund um Videospiele zu Warhammer gibt es beim diesjährigen Skulls-Showcase. MeinMMO begleitet die Veranstaltung im Live-Ticker, damit ihr auch ja nichts wichtiges verpasst: Heute ist Weihnachten und Ostern für Warhammer-Fans – Wir begleiten die Skulls im Live-Ticker