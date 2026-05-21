Subnautica 2: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht

Hier findet ihr alle Guides zum Survival-Game Subnautica 2 von MeinMMO in der Übersicht. Ob Anleitungen, Tipps oder nützliche Infos zur Spielwelt und Mechaniken – hier werdet ihr fündig.
In diesem Artikel findet ihr all unsere Guides, Listen und Infos, die wir zu Subnautica 2 bei MeinMMO haben, in einer kompakten Übersicht. Solltet ihr also etwas Bestimmtes suchen, seid ihr hier an der richtigen Adresse.
Wir aktualisieren diesen Artikel fortlaufend, wenn neue Guides und Beiträge bei uns erscheinen. Schaut also immer mal wieder vorbei, wenn ihr etwas sucht.
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Unsere Beiträge findet ihr in folgenden Kategorien:
- Allgemeine Infos & Tipps
- Alles zu Quests, Rätseln und der Open World
- Alles zu Charakteren und Fähigkeiten
- Alles zu Items und Features
Allgemeine Infos & Tipps
- Subnautica 2: Leviathane scannen – 3 Tipps, wie das leichter geht
- Subnautica 2: Roadmap – Alles zu neuen Inhalten im Early Access
- Subnautica 2: Alle Leviathane in der Übersicht
- Subnautica 2: Alles zu Release, Multiplayer, Preis, Early Access und Crossplay
- Subnautica 2: Mods – Wird es welche geben?
- Subnautica 2: Multiplayer – Alles zu Koop und Crossplay
Alles zu Quests, Rätseln & der Open World
- Subnautica 2: Keycode für Tadpole Pens finden – So überlebt ihr die Schatzsuche
- Subnautica 2: Map – Interaktive Karte zeigt euch, wie groß die Unterwasserwelt ist
Alles zu Charakteren & Fähigkeiten
- Subnautica 2: Biomods – Aktive und passive Upgrades und wie ihr sie bekommt in der Übersicht
- Subnautica 2: Charaktere in der Übersicht – Alle Erkunder, die ihr auswählen könnt
Alles zu Items & Features
- Subnautica 2: Alle Fahrzeuge in der Übersicht
- Subnautica 2: Inventar und Schnellauswahl erweitern – Alle Locations der nötigen Biobetten
- Subnautica 2: Kreaturen-Emaille finden – So ergattert ihr das Material für Emailliertes Glas
- Subnautica 2: Silber finden – So erhaltet ihr das Erz für eure Tauchflasche
- Subnautica 2: Troilit finden – So ergattert ihr das begehrte Erz sicher
- Subnautica 2: Ressourcen finden & Respawn – Tipps & Tricks, die ihr kennen solltet
- Subnautica 2: Console Commands & Cheats – So beeinflusst ihr euer Spiel
Das waren alle Guides, Tipps und Infos, die wir euch für Subnautica 2 derzeit bieten können. Schaut gerne in Zukunft öfter vorbei. Vielleicht haben wir bis dahin weitere Hilfestellungen für euch parat, damit eure Reise durch das Meer noch entspannter wird. Mehr zu Subnautica 2 findet ihr hier: Subnautica 2: Keycode für Tadpole Pens finden – So überlebt ihr die Schatzsuche
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