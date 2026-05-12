Subnautica 2: Mods – Wird es welche geben?

Subnautica 2 lässt euch in eine unbekannte Welt unter Wasser eintauchen, doch einige Spieler möchten ihr Erlebnis mit Mods aufpeppen. Wird es wie im Vorgänger welche geben oder werden Fans enttäuscht sein? Wir klären auf.

Wird es Mods zum Release geben? Die Entwickler werden zum Early Access und Release keinen offiziellen Mod-Support anbieten. Das heißt aber nicht, dass ihr auf Mods verzichten müsst. Wie schon im Vorgänger haben viele tatkräftige Modder eine riesige Sammlung von Modifikationen und QoL-Anpassungen liefern können, die euch das Leben unter Wasser erleichtern.

Über 1.900 Exemplare waren es auf Nexus Mods – ihr seht also, dass die Community schon für Mods sorgen wird, abhängig davon, was in Teil 2 angepasst werden sollte. Es existiert zudem schon eine Mod-Seite auf Nexus Mods für Subnautica 2. Diese ist aber noch leer, da das Spiel erst am 14. Mai 2026 in den Early Access durchstarten wird. Ab da werden Fans die Chance haben, in das neue Survival-Abenteuer einzutauchen.

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Mit welchen Mods könnte man rechnen? Das hängt davon ab, wie umfangreich die Modder ihre Erweiterungen gestalten und welche Neuerungen die Entwickler in die Version des Early Access implementieren wollen. Insgesamt könnt ihr aber wahrscheinlich mit Story-Erweiterungen, Quality-of-Life-Anpassungen für das Crafting sowie Fehlerbehebungen rechnen. Fortsetzungen neigen dazu, besser als ihre Vorgänger zu sein, weshalb viele Probleme des ersten Titels wahrscheinlich in Subnautica 2 schon offiziell behoben sein könnten.

Bleibt also gespannt darauf, was die Entwickler vorbereitet haben. Solltet ihr noch uneinig sein, ob Subnautica 2 etwas für euch ist, könnt ihr gerne in unseren Release-HUB vorbeischauen. Dieser zeigt euch alle wichtigen Infos, die ihr zum Release wissen solltet: Subnautica 2: Release, Preis, Early Access und Crossplay