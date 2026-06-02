Während KIs wie ChatGPT oder Claude immer mehr im Leben integriert werden, veröffentlicht der YouTuber PewDiePie jetzt seinen eigenen KI-Arbeitsplatz. Damit möchte er eine Antwort auf die großen Tech-Konzerne geben und für erhöhten Datenschutz seiner Benutzer sorgen.

Update vom 02. Juni 2026: Wir haben in der ursprünglichen Version geschrieben, dass es sich um ein KI-Modell handelt, und betroffene Passagen angepasst.

Was ist das für ein KI-Arbeitsplatz? In einem neuen YouTube-Video hat PewDiePie über sein neues Projekt gesprochen. Dabei handelt es sich um Odysseus, einen KI-Arbeitsplatz, der von PewDiePie entwickelt wurde.

Odysseus wurde jetzt offiziell veröffentlicht und steht kostenlos für jeden zur Verfügung. Das Interface ist ein All-in-One-Arbeitsplatz und Nutzer können dort lokale Modelle oder externe APIs verbinden. Außerdem sind autonome KI-Agenten und Deep-Research-Funktionen ebenfalls möglich, sowie die Verwaltung von Dokumenten innerhalb des Arbeitsbereiches.

Hier findet ihr die Website von Odysseus über GitHub.

Zum Ende seines Videos sagt PewDiePie Folgendes: „Der Krieg gegen große Tech-Konzerne hat gerade erst begonnen“ und ergänzt, dass Odysseus niemals etwas kosten werde.

Im MMORPG Prism 2033 sollen sogar KI-NPCs eingesetzt werden:

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Datenschutz hat hohe Priorität bei Odysseus

Was ist das Besondere an Odysseus? Im Video spricht PewDiePie darüber, dass KI immer besser werde, je mehr persönliche Daten man ihr gebe, wie zum Beispiel Vorlieben, Dokumente, Workflows, E-Mails oder den eigenen Kalender.

Darin sehe er aber auch gleichzeitig ein Datenschutzproblem bei großen Tech-Konzernen und wolle deshalb ein System erschaffen, bei dem die Daten lokal oder selbstverwaltet werden.

Das Projekt ist außerdem Open Source, was bedeutet, dass jeder in den Code schauen und ihn für eigene Vorlieben bearbeiten kann. Auf der Website ermutigt PewDiePie die Nutzer, Odysseus herunterzuladen, zu verändern und sogar selbst zu hosten.

Dort steht zusätzlich: „Kein Vertriebsteam, keine Demo-Anfrage, kein trojanisches Pferd.“

ChatGPT ist zwar in der Basisversion kostenlos, hat jedoch auch ein Abomodell. Aber welche Vorteile hat man eigentlich, wenn man für 23 Euro das Abo von ChatGPT bezahlt? MeinMMO hat euch 10 Vorteile zusammengetragen, falls ihr nicht genau wisst, was ihr für den Preis bekommt: ChatGPT Plus: 10 Vorteile, wenn ihr für die KI von OpenAI 23 Euro zahlt