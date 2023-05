ChatGPT Plus: 6 Vorteile, wenn ihr für die KI von OpenAI 20 Euro zahlt

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Im Plugin-Store könnt ihr derzeit aus rund 100 Erweiterungen auswählen und diese dann installieren. Diese zeigen euch etwas zusätzliche Prompts an, also Befehle, die ihr der KI nennen könnt. Ihr könnt die KI aber auch völlig ohne Plugins nutzen

Mit dem Abo-Modell habt ihr die Möglichkeit, sogenannte Plugins in ChatGPT zu integrieren. Plugins sind kleine Erweiterungen von Drittanbietern, die ihr in die KI einbauen könnt. Auf diese Weise könnt ihr auf zusätzliche Funktionen zugreifen.

ChatGPT auf Deutsch – So funktioniert’s in 4 einfachen Schritten

Wie ihr ChatGPT auf Deutsch einstellt oder was ihr beachten müsst, findet ihr in folgendem Artikel:

Das nachfolgende Modell GPT-4 hat den Vorteil, noch etwas präziser auf nicht-englische Eingaben reagieren zu können, dazu gehört auch Deutsch. Schreibt ihr mit der KI etwa auf Deutsch, so ist das Modell GPT-4 noch besser in der Lage, sprachliche Nuancen oder kulturelle Aspekte zu erkennen.

Kostenlose Nutzer kennen das Problem: Sobald viele Personen ChatGPT nutzen wollen, bricht der Dienst in sich zusammen. Dann sind die Server nicht mehr erreichbar oder die Antworten der KI kommen gefühlt erst Stunden später an.

Lohnt sich ChatGPT Plus für mich? Das kommt ganz darauf an, wie aktiv und umfassend ihr den Chatbot im Alltag verwendet oder nutzen möchtet. Wir listen euch an dieser Stelle 6 Vorteile des Plus-Abos auf.

Was kostet ChatGPT Plus? Für ChatGPT zahlt ihr aktuell 20 US-Dollar im Monat. Die einzige von ChatGPT akzeptierte Zahlungsmethode ist eine Kreditkarte. Andere Möglichkeiten habt ihr aktuell nicht (Stand: Mai 2023).

Was ist das für ein Abo? Mit ChatGPT Plus hat die Firma OpenAI ein Abo-Modell für seine KI vorgestellt. Hier sind zusätzliche Funktionen und Komfortfeatures enthalten, die euch den Alltag mit ChatGPT erleichtern sollen.

