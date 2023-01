Was ist ChatGPT? Alles, was ihr zur KI von OpenAI wissen müsst

Among the Trolls: Kommendes Survival-Spiel auf Steam setzt auf nordische Mythologie – Zeigt filmreife Grafik im Trailer

Mehr zu KIs: Auch die KI Midjourney sorgte in den letzten Monaten für Furore. Denn diese kann aus wenigen Begriffen oder einzelnen Sätzen völlig neue Bilder generieren. Und das soll in Zukunft auch für Spiele eine große Rolle spielen:

Warum kritisieren einige die KI? ChatGPT und andere KI-Systeme werden aktuell kritisiert. Denn einige befürchten, dass solche KI-Bots die menschliche Arbeit ersetzen könnten (via zdnet.com ). Denn ein Chatbot kann einen Artikel in wenigen Sekunden effizient herunterschreiben, während ein echter Mensch dafür viel länger benötigen würde (via theguardian.com ).

Was kostet ChatGPT? ChatGPT ist erst einmal für Privatnutzer kostenlos. Bisher gibt es auch keine Einschränkungen, wie viel und was ihr die KI fragen könnt. Sind die Server jedoch ausgelastet, kann es schon einmal mit der Antwort dauern oder es gibt eine Fehlermeldung (“Blackout”).

Erstellt ihr euch ein Konto mit E-Mail-Adresse, dann müsst ihr die E-Mail bestätigen. Anschließend benötigt ihr in einem nächsten Schritt noch eine Handynummer für die Verifizierung. Hat das geklappt, loggt ihr euch erfolgreich in die Maske der KI ein und könnt direkt loslegen.

Microsoft arbeitet an neuer KI, die Raidbosse in MMOs unbesiegbar macht

OpenAI wird hauptsächlich durch Spendengelder finanziert, die größten Geldgeber sind Elon Musk und das Unternehmen Microsoft. Microsoft arbeitet übrigens selbst an einer eigenen KI, die für Gamer in Zukunft noch interessant sein könnte:

