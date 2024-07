ChatGPT 5.0: Release, neue Features und Vergleich zu GPT 4.0

Der CEO deutete außerdem an, dass die Fähigkeiten zwischen GPT-4 und GPT-5 massiv verbessert werden solle und der Unterschied zwischen den beiden Modellen so groß sein soll wie die Verbesserung zwischen GPT-3 und GPT-4.

In einer Rede auf dem World Governments Summit (WGS) in Dubai im Februar 2024 bekräftigte Sam Altman, CEO von OpenAI, dass ChatGPT-5 „intelligenter sein wird“ als der Vorgänger.

Was wird GPT-5 kosten? Während es eine kostenlose Version von ChatGPT gibt, ist es unklar, ob ChatGPT-5 ein Abonnement erfordern wird. Denn für GPT-4 benötigt ihr das ChatGPT-Plus-Abonnement, welches rund 20 Euro kostet. Alle Vorteile von ChatGPT-Plus lest ihr auf MeinMMO nach .

Was ist ChatGPT 5? ChatGPT 5.0 ist der Nachfolger des aktuellen Sprachmodells 4.0, welches in vielen Bereichen eingesetzt wird. ChatGPT 4.0 erschien im März 2023 und viele warten daher auf das kommende Update.

