China setzt auf KI, Drohnen und Roboter. Ein fast 160 Kilometer langer Abschnitt einer Schnellstraße wurde so erstmals gebaut – ohne Menschen als Arbeiter.

Waren wirklich keine Menschen am Bau beteiligt? Laut Angaben des Forschers und Autors ChenKojira auf X, einst Twitter, setzte das Konglomerat aus mehreren chinesischen Staatsunternehmen ausschließlich auf Maschinenkraft und Künstliche Intelligenz. Kein Mensch habe am Steuer gesessen, weder in den Vehikeln noch mittels Fernsteuerung.

Das Resultat ist ein 157,79 Kilometer langer und 20 Meter breiter Streckenabschnitt, der zum Ausbau des Beijing–Hong Kong and Macau Expressway gehört. Dieser soll nach Fertigstellung quasi einmal von Hong Kong aus bis weit in den Norden Chinas reichen.

Straßenbau komplett ohne Menschen auf der Baustelle

Wie lief der Bau ab? Nachdem die Strecke auf herkömmliche Weise von Menschen entworfen und geplant worden war, erfolgte die Umsetzung mittels verschiedener Baufahrzeuge sowie Drohnen. Letztere übernahmen die Überwachung und kontrollierten so abseits aller Abmessungen auch die Oberfläche. Die Nachrichtenplattform Deepnewz berichtet zudem von Materialanlieferungen durch Drohnen; insgesamt seien rund 10.000 Stück eingesetzt worden.

Nach chinesischen Angaben handelt es sich bei dieser Art des Straßenbaus mittels KI, Roboterfahrzeugen und Drohnen um eine Weltpremiere. Letzten Endes habe das Projekt alle Ziele erreicht und millimetergenau die von Menschen auferlegten Vorgaben eingehalten, teilt ChenKojira auf X mit.

Eine KI-Parade zur Feier der Schnellstraße

Die folgenden Bilder sind während einer inszenierten Mini-Parade entstanden, um die Geräte in Aktion vorzuführen. Hierzu luden die chinesischen Behörden auch rund 700 ausgewählte Personen ein, um dem Spektakel beizuwohnen und die neue Autobahn zu begutachten. Die Bilder kommen vom X-Account tphuang.

Ist diese Art, Straßen zu bauen, besser? Nach chinesischen Angaben sei es schneller vonstattengegangen als bei menschlicher Beteiligung auf der Baustelle. Aber uns liegen keine Angaben über exakte Bauzeit oder Kosten vor. So lassen sich die Angaben, nach denen ein neuer Meilenstein im Straßenbau mit bisher unerreichter Breite der Straße bei gleichzeitig hoher Effizienz erreicht worden sei, nicht verifizieren.

Anhand der Bilder und Berichte ist bislang nur nachvollziehbar, dass eine Schnellstraße gebaut und hierfür umfangreich auf Automation gesetzt wurde. Ob in Zukunft nur noch auf Roboter gesetzt wird, um weitere Abschnitte der Schnellstraße zu bauen, bleibt offen.

