Stronghold ist über die Jahre immer schlechter geworden, aber der neuste Teil sieht endlich wieder gut aus

Nach zwei Remasters legendärer Teile hat Firefly Studios nun Stronghold 4 angekündigt. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus liebt die Reihe und hat ihre Entwicklung mit schmerzhafter Trauer nachverfolgt. Jetzt herrscht wieder Hoffnung.

Ich sag’s jetzt einfach: Stronghold 1 war das beste Spiel der Reihe. Ja, mit der Meinung stehe ich weitgehend alleine, weil für die meisten Fans Crusader als das Nonplusultra gilt und der Erfolg des Remasters auf Steam spricht ebenfalls dafür.

Meiner Meinung nach fängt aber nur Teil 1 die wahre Essenz des Spiels ein, insbesondere durch die mitteleuropäische Ästhetik der Burgen und Umgebungen, die im Nachfolger durch Sandstein und Wüste ersetzt worden ist.

Klar ist aber: spätestens seit Crusader ging’s mit der Reihe bergab. Stronghold 2 war noch irgendwie erträglich, der dritte Teil eine technische Katastrophe und die ganzen Spin-Offs… bestenfalls fragwürdig. Drachen und asiatische Warlords sind coole Thematiken, aber nicht für Stronghold, das die historische Ritterzeit als Vorbild nimmt.

Entsprechend glücklich war ich, als Stronghold 1 ein Remaster auf Steam bekommen hat und entsprechend wenig Hoffnung hatte ich in die Zukunft der Reihe. Bis jetzt.

Video starten Stronghold 4 sieht aus wie ein positiver Schritt in die Vergangenheit Autoplay

Stronghold 4 kommt und sieht besser aus als seine Vorgänger

Während der PC Gaming Show am Abend des 7. Juni 2026 hat Firefly Studios Stronghold 4 vorgestellt und erstes Gameplay gezeigt. Zu sehen ist eine Art Tutorial, in der eine verwüstete Länderei mit Hilfe des Beraters wieder aufgebaut werden soll.

Schon bei den ersten Bildern war mein Gedanke: sieht aus wie Stronghold 1, nur hübscher. Und genau das zieht sich durch den gesamten Trailer. Sämtliche Gebäude, auch wenn sie deutlich detailreicher sind als noch 2002, erkenne ich sofort wieder.

Allein die kurze Einstellung, in der eine Mauer gebaut wird, sieht genau so aus, wie ich das Spiel in meinen nostalgischen Gedanken noch in Erinnerung habe (auch wenn ich natürlich weiß, dass es damals deutlich hässlicher war).

„Könnte auch Stronghold 1.5 heißen“

Die Kollegen von der GameStar, AUF DIE ICH AUCH ÜBERHAUPT NICHT NEIDISCH BIN, durften Stronghold 4 bereits anspielen und sind offenbar der gleichen Meinung wie ich: Stronghold 4 schon angespielt: Das Burgbau-Epos könnte auch Stronghold 1.5 heißen – und das ist gar nicht mal böse gemeint

Was Martin Deppe dort schreibt, bestärkt mich in meiner Vermutung und macht mir Hoffnung:

Überhaupt könnte Stronghold 4 genauso gut als Remake der ersten beiden Teile durchgehen, quasi ein Stronghold 1.5, und das ich nicht mal fies gemeint. Wer die Klassiker kennt, wird sich schon beim User Interface gleich zurechtfinden, auch das Wirtschaftssystem ist grundlegend identisch. Wie früher geht es darum, eine Siedlung hochzuziehen, die Bevölkerung mit viel abwechslungsreicher Nahrung und niedrigen Steuern bei Laune zu halten.

Trotzdem ist Stronghold 4 kein einfaches Remake, sondern bekommt neue bzw. aufpolierte Features wie Welt-Events, die im Trailer gezeigt wurden. Mal werden die Kühe krank, mal gibt es ein Wett-Trinken. Etwas Ähnliches gab’s auch schon früher („Gaukler sind in der Stadt, Milord!“ oder „Ein Bär greift die Siedlung an!“ sind bekannte Ausrufe des Beraters), sehen hier aber mehr nach echten Events aus als nach kleinen Ärgernissen.

Das neue Stronghold bekommt wohl den Schnodder-Charme, den ich so liebe

Eine sehr erfreuliche Nachricht liefert der GameStar-Artikel noch ganz zum Schluss: Stronghold 4 erscheint auf Deutsch! In einer Zeit, in der Synchros immer seltener werden, freut mich diese Nachricht ungemein, denn gerade der Schnodder-Charme von Stronghold macht das Spiel so gut.

Die teilweise frechen Bemerkungen der Bauern, die gnadenlose Ehrlichkeit des Beraters oder die Sticheleien mit den KI-Gegnern – sei es nun: „Du Bauer!“, oder: „Schlagt die Trommel, blast das Horn, das Schwein ist im Anmarsch, direkt von vorn!“ – haben Stronghold immer lebendiger wirken lassen als andere Strategiespiele.

Seit den Remasters von Stronghold 1 und Crusader dachte ich eigentlich, die Reihe hätte doch noch ein würdige Ende bekommen und behalte nun seine Nostalgie in Ehren. Glücklicherweise habe ich mich geirrt – auch wenn ich natürlich erst einmal abwarte, bis ich selbst zocken kann.

Und das passiert schon recht früh: eine Demo erscheint schon am 23. Juni 2026, der Early Access soll noch bis Ende des Jahres eine Story-Kampagne und 22 Missionen liefern. Der vollständige Release wird dann irgendwann 2027 passieren. Für mich wird Stronghold dann allerdings eine starke Konkurrenz haben, denn eine weitere legendäre Reihe kehrt mit Teil 4 zu den Wurzeln zurück: Warhammer 40.000: Dawn of War hatte ein einzigartiges Feature, das kein anderes Strategiespiel je hatte – Mit dem neusten Teil wird’s noch besser