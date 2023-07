Eines der besten Strategiespiele bekommt nach 22 Jahren endlich einen Online-Multiplayer auf Steam

Nur wenige Spiele haben die Kindheit von MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus so sehr geprägt wie Stronghold. Jetzt kommt ein Remaster auf Steam mit einem Feature, welches das uralte Strategiespiel unbedingt braucht.

Was ist das für ein Spiel? Ihr spielt in Stronghold einen aufstrebenden Feldherrn, der den Tod seines Vaters rächen soll. Dabei taucht ihr in die Intrigen verschiedener mittelalterlicher Herzoge ein und müsst sie bekämpfen.

Stronghold spielt in einer mittelalterlichen Welt, in der ihr sogar teilweise historische Schlachten nachspielen könnt. Im Kern ist das Spiel ein Strategiespiel, grob ähnlich wie Age of Empires, aber mit einigen maßgeblichen Unterschieden:

Burgenbau ist ein wichtiger Aspekt, ihr müsst strategische Mauern und Verteidigungen setzen.

Rohstoffe werden nicht einfach „benutzt“, sondern weiter verarbeitet zu Rüstungen, Waffen und Co.

Euer Volk muss glücklich sein. Versorgt es mit Bier, Religion und Nahrung, um Steuern erheben und Soldaten ausbilden zu können.

Das ist jetzt neu: Am 14: Juli kündigte Firefly, das Studio hinter Stronghold, ein Remaster des Spiels an. Als Stronghold: Definitive Edition kommt das Spiel am 07. November auf Steam, sogar vollständig auf Deutsch vertont.

Neben verbesserter Grafik, neuen Optionen und sogar Singleplayer-Inhalten, bekommt das Remaster aber eine ganz wichtige Neuerung: einen Online-Multiplayer über die Steam-Server. Das ist etwas, das gerade die alten Stronghold-Spiele seit Jahren brauchen.

Stronghold ist ein Stück Kindheit für mich und tat mir immer mehr weh

Ich bin mit Stronghold aufgewachsen. Der erste Teil sowie der Nachfolger Crusader sind zusammen mit einer Handvoll anderer Titel die Spiele, die ich früher als Kind und Jugendlicher mit Abstand am meisten gezockt habe.

Das Problem an der Reihe war nur: seit dem ersten Teil wurde sie immer schlechter. Stronghold, der erste Teil, ist der mit Abstand beste. Crusader war noch auf dem gleichen Stand, danach kam kein Spiel der Reihe auch nur annähernd an die Qualität ran.

Die Mischung aus Burgenbau, Belagerungen, Lebens-Simulation und Echtzeit-Schlachten sind in Stronghold einzigartig. Kein anderes Spiel kriegt das so gut hin. Auch für die Kollegen von GameStar ist Stronghold eines der besten Strategiespiele aller Zeiten.

Zwar lassen sich Stronghold und Stronghold Crusader auch heute noch problemlos zocken, aber nur sehr umständlich mit freunden. Über LAN-Emulatoren wie Hamachi oder Gameranger müssen mühsam Verbindungen eingerichtet werden, die dann auch noch nur selten halten, wenn überhaupt.

Entsprechend freue ich mich riesig über das Remaster und werde zum Release auf jeden Fall mit Freunden zocken. Für mich war die Ankündigung so etwas wie ein unerwartetes Geburtstagsgeschenk, obwohl ich nicht mal Geburtstag habe.

