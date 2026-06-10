Schon vor dem Steam Summer Sale könnt ihr gerade ordentlich sparen und seid bis September beschäftigt: 5 Spiele unter 20 €

Die vergangene Woche hat uns mit dem Summer Game Fest sowie Showcases von PlayStation, Xbox und Nintendo nicht nur große Ankündigungen beschert, sondern auch noch einige richtig gute Angebote auf Steam. Die sind perfekt, um die Zeit zum Release-starken September zu überbrücken.

Der Summer Sale 2026 startet zwar erst am 25. Juni auf Steam, doch schon jetzt gibt zahlreiche Angebote, mit denen ihr locker beschäftigt seid, bis sich die Neuerscheinungen im September stapeln.

Path of Exile 2

Video starten Path of Exile 2 zeigt neue Endgame-Inhalte in Return of the Ancients im Trailer

Das ist der Deal: 13,87 € statt 27,75 € auf Steam (-50 %)

Spielzeit: ~77h 35min, wobei laut HowLongToBeat locker mehr als 300 Stunden drin sind

Was ist das für ein Spiel? Path of Exile 2 ist der Nachfolger des erfolgreichen ARPGs und bekannt für bockschwere Bosse und komplexe Build-Trees. Das Spiel ist vor allem interessant für Leute, die gerne an ihren Builds feilen und dann alles mit einer übermächtigen Kombination niedermähen. Mit dem aktuellen Deal ist PoE 2 zum ersten Mal überhaupt auf Steam reduziert (Quelle: gg.deals).

Achtung: Path of Exile 2 befindet sich aktuell noch im Early Access und soll mit dem vollständigen Release kostenlos spielbar werden. Der Deal lohnt sich also nur für euch, wenn ihr schon vor dem aktuellen Release-Fenster zwischen der ExileCon im November und Jahresende zocken wollt.