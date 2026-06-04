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Der September könnte einer der besten Monate im Gaming werden und schuld ist GTA 6, obwohl das erst 2 Monate später kommt

CedricH Cedric Holmeier Lesezeit 3 Minuten
GTA 6 Lucia Caminos

Spätestens nach der State of Play der PlayStation 5 und Sony sieht der Release-Kalender für den September 2026 prall gefüllt aus und schuld ist ausgerechnet GTA 6.

GTA 6
GTA 6

Was hat GTA 6 damit zu tun? Der Release von GTA 6 ist ein großes Ereignis, auf das nicht nur viele Gamer achten, sondern auch die Publisher und Entwickler mit ihren Spielen. Niemand will dem Titel und seinem unglaublich großen Budget in die Quere kommen, denn man kann eigentlich nur verlieren.

Entsprechend handeln auch die Entwickler und Publisher, die ihre Spiele jetzt vor oder nach den Release von GTA 6 packen. Schaut man sich den September an, so zeichnet sich ein grandioses Bild für alle Gamer ab.

Hier könnt ihr den aktuellen Trailer von GTA 6 sehen:

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Rockstar Games präsentiert GTA 6 im zweiten Trailer

Ein Spitzen-September

Welche Titel kommen im September? Spieler erwartet eine Vielzahl unterschiedlicher Titel, von denen manche bereits passend zum Herbst und dem Ende Oktober stattfindenden Halloween etwas gruseliger daherkommen. Hier seht ihr eine Auswahl:

Titel des SpielsRelease-DatePlattformKurzbeschreibung
Bar After Bar1. SeptemberPCChaotisches 5-Spieler-Koop-Spiel, bei dem man auf einen Berg fahrt, Drinks mixt und sich diese gegenseitig an den Kopf wirft.
Rogue Reigns1. SeptemberPC, Switch 2Dark-Fantasy Turn-Based Roguelike Deckbuilder mit Fokus auf gruppenbasierte Kämpfe.
The Blood of the Dawnwalker3. SeptemberPC, Xbox Series X|S, PS5Open-World Dark-Fantasy Action-RPG von ehemaligen Witcher-Entwicklern über einen Vampir im Europa des 14. Jahrhunderts.
Halloween: The Game8. SeptemberPC, Xbox Series X|S, PS5Horrorspiel von Boss Team Games (in Zusammenarbeit mit John Carpenter), das auf der legendären Slasher-Filmreihe basiert.
Phantom Blade Zero9. SeptemberPC, PS5Action-RPG mit extrem rasanten Kämpfen und einem düsteren Martial-Arts-Setting (Wuxia).
Takeover 210. SeptemberPCArcade-inspiriertes Beat-’em-up-Sequel mit passender Grafik und einem komplett überarbeiteten, tiefgreifenden Kampfsystem.
Archon Soul: Prologue12. SeptemberPC2D-Roguelike-Dice-Builder, bei dem man aus austauschbaren Seiten, Runen und Körpern mächtige Würfel baut.
Marvel’s Wolverine15. SeptemberPS5Action-Adventure von Insomniac Games rund um den bekannten, krallenbewehrten Mutanten.
Destroy All Humans 2: Reprobed15. SeptemberPC, Xbox Series X|S, PS5, Switch 2Remake des humorvollen Action-Adventures, in dem man als Alien Crypto die Erde der 1960er Jahre terrorisiert.
BloomKeeper16. SeptemberPC, KonsolenAdventure für bis zu 4 Spieler, in dem man kleine Wesen leitet, um eine zerstörte Welt wieder zum Blühen zu bringen.
Another Eden Begins17. SeptemberPC, Switch, Switch 2Runderneuertes Remake des Mobile-RPG-Hits, das eine tiefgreifende Zeitreise-Geschichte erzählt.
Warhammer 40,000: Dawn of War IV17. SeptemberPCVierter Teil der beliebten Echtzeitstrategie-Reihe von King Art Games mit vier einzigartigen Fraktionen und klassischem Basisbau.
Trails in the Sky 2nd Chapter17. SeptemberPC, KonsolenFortsetzung des klassischen und storygetriebenen JRPGs von Nihon Falcom.
MIO: Memories in Orbit20. SeptemberPC, Xbox Series X|S, PS5, SwitchWunderschön gezeichnetes Metroidvania, in dem der Androide MIO ein gigantisches, verwildertes Raumschiff erkundet.
Dune: Awakening22. SeptemberXbox Series X|S, PS5Open-World-Survival-MMO auf dem Wüstenplaneten Arrakis, bei dem Basisbau, Konflikte und der Spiceabbau im Fokus stehen.
Perfect Tides: Station to Station22. SeptemberPC, MacSemi-autobiografisches, narratives Point-and-Click-Adventure über eine College-Studentin und aufstrebende, 18-jährige Autorin.
Control Resonant24. SeptemberPC, Xbox Series X|S, PS5Action-RPG-Sequel von Remedy, in dem man als Dylan Faden mit formwandelnden Waffen im verwüsteten Manhattan kämpft.
Silent Hill: Townfall24. SeptemberPC, PS5Atmosphärisches, psychologisches Horror-Spin-off von No Code, welches das Silent Hill-Universum auf neue Weise beleuchtet.
Hell is Us24. SeptemberPC, Xbox Series X|S, PS5, Switch 2Düsteres Action-Adventure in dem man mit Schwert und Drohne gegen mysteriöse Entitäten antritt.
Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Def. Ed.24. SeptemberSwitch 2Die definitive Edition des gefeierten japanischen Rollenspiels, neu aufgelegt für die aktuelle Nintendo-Hardware.
Onimusha: Way of the Sword25. SeptemberPC, Xbox Series X|S, PS5Ein neues Spiel der legendären Capcom-Reihe, das Samurai-Kämpfe und Dämonen zurückbringt.
Ace Combat 8: Wings of Theve28. SeptemberPC, Xbox Series X|S, PS5Neuer Ableger der packenden Arcade-Flugkampf-Simulation von Project Aces mit rasanten Luftschlachten.
Gothic II Complete Classic29. SeptemberPC, SwitchDie Portierung des legendären, unbarmherzigen Open-World-Rollenspiels von Piranha Bytes für aktuelle Plattformen.
Cairn29. SeptemberPC, KonsolenEin bockschweres Survival-Kletterspiel, das Ressourcenmanagement und realistische Physik bei einer gnadenlosen Bergexpedition erfordert.
Gladio Mori30. SeptemberPCPhysikbasiertes Multiplayer-Kampfspiel, in dem man als Gladiator blutige Arenakämpfe mit innovativen Schnitten austrägt.
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Der September ist also ein spannender Monat, der viele Titel bringt, die sich perfekt eigenen, um die Zeit bis zum großen Release von GTA 6 zu überbrücken. Bis dahin sind die Fans aber erstmal enttäuscht von Rockstar Games: GTA 6 vergisst sein Release-Date, lässt die Fans enttäuscht zurück

Quelle(n):
  1. X.com
  2. X.com
  3. polygon.com

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