Ein Action-Titel ist der Geheimtipp der State of Play, und das obwohl die Kampfjet-Reihe bereits seit 20 Jahren existiert

Die State of Play von Sony hatte wieder einige Titel im Petto, auf die man sich in den nächsten Wochen und Monaten freuen kann. Darunter ist auch eine altehrwürdige Kampfjet-Reihe, die man nicht unterschätzen sollte.

Ein paar Tage vor dem Summer Game Fest, am 02.06.2026, fand eine State of Play von Sony statt. Dabei zeigten sie in 70 Minuten viele Spiele, darunter Marvel’s Wolverine, Onimusha oder auch ein neues God of War. Unter diesen Ankündigungen war auch der neueste Trailer zu Ace Combat: 8 Wings of Theve.

Im Vergleich zu den anderen Titeln wirkt es so, als sei das Spiel untergegangen, für Action-Fans könnte sich da aber ein echter Geheimtipp für den Oktober verstecken.

Video starten Ace Combat 8 zeigt im neuesten Trailer epische Luftkämpfe und das Release-Datum Autoplay

Kampfjet-Kämpfe, die auf schnelle Action ausgelegt sind

Was ist Ace Combat 8 für ein Spiel? Die Militär-Reihe von Bandai Namco hat eine lange Tradition. Der erste Teil, der noch Air Combat hieß, erschien 1995 für die PS1. Seitdem versorgt die Reihe die Fans regelmäßig mit neuen Titeln. Der letzte Teil, Ace Combat 7: Skies Unknown, erschien 2019 und verkaufte sich bis 2026 ganze 7 Millionen Mal (Quelle: Bandai Namco).

Die Reihe ist keine klassische Simulation, wie man sie etwa vom Flugsimulator kennt. Die Spiele setzen auf eine arcadige Erfahrung. Das heißt, die Steuerung der Flugzeuge ist nicht immer super realistisch und detailliert, man setzt den Fokus direkt auf die Action. Veteranen hatten im 7. Teil zudem die Wahl zwischen 2 Steuerungsarten.

Der kommende Teil der Reihe bringt wieder einen Kampagnenmodus für den Einzelspieler zurück. Dabei erledigt ihr Missionen und kauft euch mit verdienter Kohle neue Jets, Waffen oder Upgrades. Zusätzlich dazu sollen euch Zwischensequenzen aus der Ego-Perspektive die Story näherbringen, die sich auf die anderen Teammitglieder fokussieren soll.

Auch einen Multiplayer soll es geben, und der soll so umfangreich wie noch nie sein. Mit einem eigenen Avatar sollt ihr in Online-Lobbys auf andere Spieler treffen, mit und gegen die ihr dann kämpfen könnt.

Ace Combat 8 könnte also perfekt für euch werden, wenn ihr euch wie Tom Cruise in Top Gun fühlen wollt, aber keine Lust auf eine klassische Simulation habt.

Ace Combat 8: Wings of Theve erscheint regulär am 2. Oktober. Wer sich die Deluxe Edition besorgt, kann bereits am 29. September loslegen. Zusätzlich dazu bekommt ihr in der Edition noch allerlei Kram – zumindest, wenn ihr so etwas braucht. Falls ihr euch vorher den Vorgänger anschauen wollt: Auf Steam gibt es Teil 7 bis zum 5. Juni für 9,59 €.

Die State of Play schien für fast alle Spielertypen etwas zu bieten zu haben. Aber ausgerechnet Sony selbst, zeigte nicht so viele Exklusiv-Titel, wie man eigentlich erwarten würde, vor allem in einer so schwierigen Gaming-Zeit, wie heute: Die State of Play überzeugt mit starken Ankündigungen, aber wo war eigentlich Sony?