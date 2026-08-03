House of the Dragon Staffel 3: Folge 7 – Spoiler zur neuesten Episode

Die 3. Staffel von House of the Dragon nähert sich ihrem Ende. MeinMMO verrät euch im Spoiler-Artikel alles, was ihr zu 7. und vorletzten Folge wissen müsst.

Achtung: Im folgenden Artikel spoilern wir euch die 7. Folge der 3. Staffel von House of the Dragon

Stolperstadt bahnt sich als ein essenzieller Kipppunkt an, der die Dynamiken der Serie noch einmal aufwirbeln wird. Im Zentrum davon ist Ormund, der in der Folge seinen weiteren Schachzug plant.

Unterdessen zerbröselt Rhaenyras Standhaftigkeit, nachdem sie erfährt, dass sie von ihrem eigenen Mann (und Onkel) belogen wurde.

Nach dem Video fassen wir für euch zusammen, was sich in der vorletzten Folge anbahnt.

Video starten House of the Dragon zeigt im finalen Trailer zur 3. Staffel den immer weiter eskalierenden Konflikt der Targaryens Autoplay

Rhaenyras Macht bröckelt

Wie geht es Rhaenyra? Der Druck auf Rhaenyra steigt immer weiter. Das Problem in Stolperstadt besteht immer noch, und auch Aemond geistert noch herum. Um an Informationen zu gelangen, befragt sie Helaena, die scheinbar Visionen hat. Sie ist wohl eine Drachenträumerin. Man merkt auf jeden Fall, dass Rhaenyra langsam die Geduld verliert. Sie scheint daran zu zweifeln, dass sie wirklich Königin sein soll.

Währenddessen ist Alicent in Harrenhal angekommen, ganz nach Rhaenyras Plan. Bevor das passiert, sieht man aber noch eine Szene, in der Aemond mit seiner Mutter schlafen will, aber es eigentlich Alys Rivers ist – was Aemond sichtlich schockiert.

Aemond tötet zwar den Begleiter von Alicent, aber seiner Mutter scheint er nicht zu misstrauen – was zum Streit mit Alys führt. Sie täuscht ihn, vergiftet ihn mit Wein, aber so schlimm kann das nicht sein. Er läuft durch das Gift geschwächt zu Alys, die nur mit Dummkopf reagiert. Alicent flieht.

Alicent scheint Rhaenyras Befehl ausgeführt zu haben, aber ein anderes Problem taucht vor ihr wieder auf. Addam und Baela finden heraus, dass Schafsdieb scheinbar wieder mit einem Reiter fliegt. Daemon versucht noch, seiner Tochter Rhaena zu helfen, aber plötzlich tauchen auch Addam, Baela und Rhaenyra auf. Sie nehmen Baela gefangen und nach einem brutalen Kampf mit Caraxes und Seerauch flieht Schafsdieb verletzt.

Baela scheint man aber nicht ins Gefängnis geworfen zu haben. Sauber und vor einem Kamin trifft sie ihre Schwester, die sie trotz der Ereignisse umarmt. Daemon versucht sich zudem bei Rhaenyra zu entschuldigen, die ihn weinend rauswirft.

Auch Mysaria, Rhaenyras Beraterin und quasi Meisterin der Flüsterer, trifft sich mit einer alten Freundin, die ihr aber vorwirft, sich nicht mehr um das einfache Volk zu kümmern. Später diskutiert Rhaenyra noch mit Mysaria wegen der Aktion von Daemon, aber der Streit endet damit, dass beide miteinander schlafen.

Ormund hat noch ein Ass im Ärmel

Was plant Ormund als nächstes? Ormund hat in der letzten Folge Lord Corlys entführt und obwohl er sich beim Essen nett gibt, hackt er ihm einen Finger ab. Den schickt er am Ende der Folge zu Alyn, der gerade in Königsmund für Ordnung sorgt.

Daeron und Gawan zweifeln mittlerweile, ob Ormund einen Plan hat, um Rhaenyra zu besiegen und die Stadt zu beschützen. Am Ende sieht man aber seine neue Geheimwaffe. Er hat sich mit Ulf angefreundet und verspricht ihm Land und eine Lordschaft. Ulf, der von Daemon gedemütigt wurde, scheint das sichtlich zu genießen. Ein weiterer Drache wäre für Ormund ein starkes Upgrade.

Aber auch an anderer Stelle erwacht ein großes Problem für Rhaenyra. Aegon hat kein Bock mehr zu fliehen und stellt sich zusammen mit Tyland Lennister (Larys ist geflohen) einer Armee von Haus Muton, Verbündete Rhaenyras.

In einer letzten Tat wollte Aegon als König sterben, aber während seiner Rede taucht plötzlich Sonnfeuer auf, sein totgeglaubter Drache. Damit ist die Armee kein Problem, und wie ein Schurke lacht sich Aegon einen ab. Mehr zu Drachen aus Westeros erfahrt ihr hier: Die 10 mächtigsten Drachen im Universum von Game of Thrones im Power-Ranking