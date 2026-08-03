4 Charaktere aus Herr der Ringe, die Sauron besiegt haben

Nur wenige Fieslinge wurden in Herr der Ringe so sehr gefürchtet wie Sauron. Obwohl er eines der mächtigsten Wesen von Mittelerde ist, gibt es Wesen und Charaktere, die sogar über ihm stehen.

Wie wurde diese Liste erstellt? Wir haben uns angeschaut, welche Charaktere oder Wesen es in der langen Historie von Mittelerde geschafft haben, den bösartigen Herrscher zu besiegen. Dabei haben wir auch Kämpfe oder Ereignisse mitaufgenommen, in denen Sauron selbst nicht direkt mitgekämpft hat. Als kleinen Bonus gibt es am Ende noch eine Figur, die gar nicht aus dem Universum von Tolkien stammt.

Als ehemaliger Maiar ist Sauron ein ziemlich mächtiges Wesen, das nicht so einfach besiegt werden kann, aber 4 Charaktere (oder Teams) zeigen, dass es trotzdem möglich ist. Hierbei geht es nicht nur darum, Sauron zu töten (was ohnehin nicht wirklich geht), sondern ihn in die Flucht zu schlagen.

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Gollum – Der indirekte Grund für Saurons Niederlage

Dieser Platz wirkt etwas absurd, aber zum Zeitpunkt der Herr der Ringe -Filme konnte Sauron nicht mehr einfach im Kampf besiegt werden. Die einzige Möglichkeit war es, den Einen Ring in den Vulkan des Schicksalsbergs zu werfen. Frodo begab sich zusammen mit Samwise auf diese Reise. Kurz vorm Schluss wurde Frodo aber korrumpiert.

Gollum, besessen vom Ring, stürzt sich auf Frodo und beißt ihm im Gerangel den Finger ab. Zusammen mit dem Ring stürzt Gollum dann in den Vulkan und der Ring und Sauron werden zerstört. Wäre Gollum nicht dort gewesen, hätten die Helden nicht gewinnen können, denn selbst Samwise hat es nicht geschafft, Frodo vor der Korruption zu schützen.

Hierbei ist auch der Brief 192 von Tolkien spannend, der 1981 von seinem Sohn in einem Sammelwerk veröffentlicht wurde. Dort schreibt er bezüglich Frodos Versagen, den Ring reinzuwerfen: Frodo verdiente alle Ehre, denn er verbrauchte jeden Tropfen seiner Willenskraft und körperlichen Kraft, und das reichte gerade aus, um ihn bis zum vorgesehenen Punkt zu bringen – und nicht weiter. Nur wenige andere, vielleicht gar niemand aus seiner Zeit, wären so weit gekommen. Dann übernahm die andere Macht: der Verfasser der Geschichte (womit ich nicht mich selbst meine) (Quelle: lore-master.com)

Hier wird impliziert, dass Eru Ilúvatar, das göttliche Wesen, das quasi alles erschaffen hat, sich eingemischt habe, damit der Ring und letztendlich Sauron zerstört werden. Eru Ilúvatar findet aber noch einen anderen Platz auf dieser Liste.