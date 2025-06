Ein Gott aus Herr der Ringe war so mächtig, dass er allein mit der Kraft seiner Gedanken heilige Wesen erschaffen konnte

Melkor wurde zwar von Eru Ilúvatar erschaffen, geriet aber in Streit mit dem Gott. Dieser warf seinem Ainur vor, den Frieden zu stören und das Böse in die Welt zu entlassen. Die Harmonie der „Großen Musik“ wurde gestört, weil Melkor selbst Herrscheransprüche hegte und ebenfalls wie ein Gott Schöpfungen hervorbringen wollte.

Wer wurde erschaffen? Zu den Ainur gehörte auch Melkor, der später zu Morgoth wurde und Mittererde terrorisierte. Er war der Anfang des Bösen in ganz Arda, was ihn zu einem noch mächtigeren Bösewicht als Sauron werden ließ.

Lieber beobachtet er die Wesen seiner Schöpfung und erfreut sich an ihrer Andersartigkeit. Eines davon entwickelte sich zu einem der großen Bösewichte in Mittelerde.

Anderen Göttern ist Eru Ilúvatar nicht feindlich gesinnt, es ist ihm aber wichtig, an der Spitze der Rangordnung zu stehen. Trotz seiner Rolle in der Welt wird er kaum wo in Mittelerde als großer Gott angebetet und verehrt. Das liegt auch daran, dass Eru Ilúvatar dieser Aspekt des Gott-seins nicht wichtig ist.

Den Ainur lehrte Eru Ilúvatar drei musikalische Themen, die sogenannte „Große Musik“. Daraus wurde das Universum, also Ea, geboren. So entstand schließlich auch der Planet Arda, auf dem sich Mittelerde befindet.

Wie entstand die Welt? Eru Ilúvatar ist ein Wesen, das ewig ist. Das heißt, der Gott war immer schon da und wird niemals verschwinden. Nur durch die Kraft seiner Gedanken erschuf er die Ainur. Übersetzt heißt das so viel wie „Die Heiligen“. Diese Wesen sind Teil der göttlichen Gedanken, sie sind sehr weise, doch ursprünglich körperlos. Sie unterteilen sich in Valar und Maiar, zu letzteren gehören die Istari, darunter Gandalf.

Wer ist dieser Gott? In der Welt von Herr der Ringe gibt es zahlreiche mysteriöse und mächtige Wesen. Eru Ilúvatar steht dabei an der Spitze. Er ist der Gott, der für die Schöpfung der Welt und ihrer Bewohner verantwortlich ist.

In den Filmen kommt er zwar nicht vor, dennoch gibt es in der Welt von Herr der Ringe einen extrem mächtigen Gott, der mit seiner Schöpfungskraft große Taten vollbrachte. Dabei erschuf er heilige Wesen, unter anderem einen großen Bösewicht.

