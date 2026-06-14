Entertainment Liste
0

10 Charaktere, die Hulk im Kampf besiegt haben

Niko Hernes Niko Hernes Lesezeit 8 Minuten
Hulk im Trailer zu She-Hulk

Der Hulk gilt als einer der stärksten Helden von Marvel und gehört zu den mächtigen Avengers. Aber auch er kann besiegt werden. MeinMMO zeigt euch 10 Charaktere, die den grünen Muskelprotz besiegt haben.

Seit 1962 kloppt sich der Hulk in Comics, Filmen, Serien und Spielen von Marvel mit vielen Schurken und Helden, mal auch mit sich selbst. Obwohl er theoretisch unendlich viel Kraft besitzen kann, wird auch der grüne Koloss mal besiegt.

MeinMMO hat euch 10 dieser Niederlagen in einer Liste zusammengefasst. Falls ihr noch weitere Charaktere kennt, denen Hulk unterlegen ist, schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Video starten
The Incredible Hulk – Trailer zum vergessenen MCU-Film aus 2008

1. Thanos – Der Endgegner der Avengers

Marvel entertainment Thanos Remember TV Spot Bild
Thanos in Avengers: Infinity War (Bildquelle: Marvel Entertainment auf YouTube)
  • Hat Hulk unter anderem im Film Avengers: Infinity War (2019) besiegt

Eine der größten Niederlagen von Hulk haben die Fans 2019 im Kino gesehen. Der MCU-Hulk wirkte vorher wie eine unbesiegbare Kraft, aber gegen Thanos hatte er scheinbar keine Chance. Das ist auch kein Wunder, denn Thanos gehört zu den mächtigsten Schurken im Marvel-Universum.

Die Niederlage gegen Thanos führte zu einer wahren Sinnkrise beim Hulk. Bruce Banner schaffte es nicht mehr, sein grünes Ich herauszuholen. Immerhin: In Avengers: Endgame hatte Bruce Banner nach dem Timeskip eine Mischform erreicht, dank der er dauerhaft, bei vollem Bewusstsein, in der Hulkform bleiben konnte.

Quelle(n):
  1. Titelbildquelle: Marvel Entertainment auf YouTube
  2. CBR
  3. Game Rant
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bitte lies unsere Kommentarregeln, bevor du kommentierst.

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
0
Sag uns Deine Meinungx