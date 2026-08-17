Spieler angelt in Diablo 4 zwei Monate lang, bekommt 203.000 Items später endlich seinen Sack Müll

Dass Diablo 4 ein Spiel ist, in dem sich fast alles ums Grinden dreht, ist keine Neuheit. Ein Spieler hat den Grind für seinen ersehnten Sack Müll allerdings deutlich unterschätzt, ein Schmerz, den auch MeinMMO-Redakteur Alex nachvollziehen kann.

Warum hat der Spieler einen Sack Müll gesucht? In Diablo 4 gibt es einige Haustiere, die euch als kleine Loot-Helfer auf euren Reisen begleiten können. So auch der kleine Murloc Trawghll, der sich in einem gurgelnden Müllsack versteckt.

Dafür müsst ihr ihn theoretisch „nur“ angeln. Bei vielen erstreckt sich dieses „Nur“ meist auf Versuche von durchschnittlich 5–10 Stunden langem Angeln mit einer absurd hohen Anzahl an Versuchen. Ein Spieler auf Reddit teilt nun jedoch seinen Erfolg, der deutlich mehr Grind erfordert hat.

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„Die Drop-Rate ist quälend niedrig“

User 1Sin0Stanz berichtet in seinem Thread, dass er rund 2 Monate damit verbracht hat, nach dem berüchtigten Murloc zu suchen. Währenddessen habe er passenderweise „The Pitt“ geschaut, sei dann aber zu „Rick & Morty“ gewechselt, da der Grind sich länger zog als gedacht.

Dann endlich, nach eigener Aussage des geplagten Spielers 203.000 gesammelten Fischen, erblickte der lang ersehnte gurgelnde Sack Müll das Tageslicht. Trawghill hatte einen neuen Gefährten, dem er den Loot hinterhertragen konnte, und 1Sin0Stanz konnte seinen Grind endlich beenden.

Viele Spieler in den Kommentaren können den schmerzvollen Grind nachempfinden und befinden sich teils selbst noch mittendrin. Für all jene gibt der Postersteller folgenden Tipp:

„Um nicht verrückt zu werden, habe ich mich durch die verschiedenen Kartenbereiche gewechselt und jeweils 1000 Exemplare einer Fischart gefangen, bevor ich zur nächsten übergegangen bin – einfach, um nicht Tag für Tag dasselbe sehen zu müssen. Trawghll kann überall droppen, aber die Drop-Rate ist quälend niedrig …“

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Warum ist der Grind so hart? Der Murloc kann, wie der Postersteller auch in seinem Tipp sagte, theoretisch überall droppen, sofern ihr die Erweiterung „Lord of Hatred“ besitzt und angeln könnt. Der Drop hängt vom Zufall ab und der Begleiter zeigt sich laut Erfahrungen der Spieler nur extrem selten, wie das Beispiel des Reddit-Users wieder eindrucksvoll beweist. Ihr habt also keine andere Wahl, als immer und immer wieder zu angeln und auf euer Glück zu hoffen.

Auch MeinMMO-Redakteur Alex hatte bisher kein Glück mit dem Schelm: Ich bin ehrlich, ich habe aufgehört zu zählen, wie viele Fische und Items ich schon an Land gezogen habe. Seit seinem Erscheinen versuche ich, den Knirps zu angeln, und hatte bisher einfach kein Glück.

So spannend ist der Grind leider auch nicht und irgendwann wird man einfach irre. Gute 12 Stunden habe ich bestimmt ebenfalls schon reingebuttert. Es ist eine Hassliebe, weil man irgendwie ja trotzdem immer wieder anfängt und der Murloc ist schon ziemlich cool, es geht nicht, dass ich ihn nicht habe … Ich gebe jedenfalls nicht auf.

Geht es euch auch so oder habt ihr euch den Murloc schon geangelt? Habt ihr weitere Tipps, wie man mit dem quälenden Grind besser zurechtkommt? Schreibt es uns gern in die Kommentare!

Währenddessen steht die 15. Season schon in den Startlöchern und lief kürzlich über den PTR. Dabei wurden die ganzen Neuerungen auf Herz und Nieren geprüft und ein Experte hat schon ein Item gewittert, das für einige Builds unverzichtbar werden könnte: Blizzard testet gerade Diablo 4 Season 15, Experte findet heraus: Ein neues Item macht euch quasi unbesiegbar