Diablo 4: Neuer Patch geht plötzlich live, bringt ein Feature, das viele seit Release fordern

Nach dem Xbox Showcase 2024 ging plötzlich Patch 1.4.2 für Diablo 4 live. Der brachte überraschend das Feature ins Spiel, auf das viele seit Release hoffen: Loot-Pets.

Was fordern Spieler? In Diablo 4 müsst ihr Gold, Mats und Höllenflut-Glut mühsam selbst aufsammeln, während es in Diablo 3 Loot-Pets gibt, die das für euch erledigen. Seit Season 28 von Diablo 3 sind die Pets sogar in der Lage, Ausrüstungsgegenstände zu sammeln und zu Crafting-Material zu verwerten. Spieler wünschten sich deshalb die kleinen Begleiter zurück.

Der Wunsch nach einem Pet wurde erhört: Community Manager Adam Fletcher schreibt am 9. Juni auf X, Patch 1.4.2 gehe „im Laufe des Abends“ live. Und der passte nicht nur Drop-Chancen und Bosse in der Grube an, sondern brachte ganz überraschend kleine Begleiter in Diablo 4.

Mit der Vorbestellung von der ersten Erweiterung „Vessel of Hatred“ erhaltet ihr verschiedene Skins für eure Pets. Falls ihr den Trailer verpasst habt, seht ihr ihn hier:

Neuer Patch gibt euch einen Begleiter

Was sind das für Pets? Ab sofort sind Begleiter in Diablo 4 verfügbar, die euch, ähnlich wie die Seneschall-Gefährten in Season 3, durch ganz Sanktuario folgen. Aber die neuen Pets sammeln Gold und Materialien für euch auf.

In einem Post auf X (ehemals Twitter) beschreibt Community Manager Adam Fletcher konkret, welche Items die Pets für euch aufsammeln, und welche nicht. Sie sammeln Gegenstände auf, wie in etwa:

Gold

Kräuter

Eisenbrocken

Edelstein-Fragmente

Handwerksmaterialien

Vergessene Seelen

Obolusse

Glut in der Höllenflut

Quest-Items sammeln eure Pets jedoch nicht auf.

Wie bekomme ich das Pet? Sobald ihr euch in Diablo 4 einloggt, erhaltet ihr die Quest „Treuer Gefährte“. Eure Aufgabe ist es, den „gut erzogenen Hund“ in Kyovashad zu streicheln. Und wer kann da schon nein sagen? Für den Abschluss der Quest erhaltet ihr den Hundegefährten Asheara.

Als Nächstes geht ihr zu eurem Kleiderschrank und rüstet den Hund im Reiter „Gefährten“ aus. Danach könnt ihr ihn mit dem „Hallo“-Emote streicheln.

Asheara begleitet euch in Diablo 4 durch Sanktuario. Quelle: Blizzard

Wie reagiert die Community? Auf Reddit schreibt ein Nutzer zu dem neuen Feature: „Oh mein Gott, endlich. Das ist ein Feature, das ich aus Diablo 3 schmerzlich vermisst habe. Über jeden Goldhaufen und alle Mats laufen zu müssen, war nervig.“ Und auch auf X kommentieren Nutzer: „Pets! Darauf haben wir gewartet.“

Bestellt ihr Vessel of Hatred vor, bekommt ihr verschiedene Skins für euren Begleiter. Auf dem Xbox Showcase 2024 hat Blizzard das Intro-Cinematic zu der ersten Erweiterung für Diablo 4, Vessel of Hatred veröffentlicht – und das sieht ganz schön düster und blutig aus. Damit wissen wir jetzt auch endlich das Release-Datum des DLCs: Diablo 4: Blizzard kündigt plötzlich den Release von Vessel of Hatred an, erscheint im Oktober