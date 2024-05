Diablo 4: Alles zu Vessel of Hatred – Release, neue Klasse und Inhalte

Diablo 4 bekommt noch 2024 seine erste Erweiterung Vessel of Hatred, oder zu Deutsch: Gefäß des Hasses. MeinMMO liefert alle Informationen zum Release des AddOns, den Inhalten und dem Preis.

Wann ist der Release von Vessel of Hatred? Ein konkretes Release-Datum steht noch aus. Der Release von Vessel of Hatred ist aber für spätestens Ende 2024 geplant. Gibt es eine Beta? Bisher hat Blizzard noch keine Infos zu einem Test geliefert, aber die erste Beta ist angeblich schon fertig. Wir informieren euch, falls es einen Vorab-Test gibt. Wie hoch ist der Preis von Vessel of Hatred? Laut Gerüchten soll Vessel of Hatred in verschiedenen Versionen erscheinen, die zwischen 50 und 100 Euro kosten. Zum Vergleich: Reaper of Souls, die Erweiterung für Diablo 3, kam damals ebenfalls in verschiedenen Editionen für zwischen 40 und 60 Euro. Was steckt in Vessel of Hatred? Aus der Vorstellung und Informationen von Blizzard wissen wir bereits, dass eine neue Klasse kommt sowie ein neues Gebiet samt fortgesetzter Story. Laut Gerüchten und Leaks kommen außerdem mehr Skills für alle Klassen. Hier findet ihr eine Zusammenfassung der bekannten und vermuteten Inhalte von Vessel of Hatred. Was ist die neue Klasse? Die neue Klasse heißt Spiritborn und wird etwas, das noch nie in Diablo zu sehen war. Viele Informationen zum Gameplay gibt es noch nicht. Hier findet ihr alles, was wir schon zum Spiritborn wissen.

Hier seht ihr den ersten Teaser-Trailer zu Vessel of Hatred:

Diablo 4: Vessel of Hatred – Inhalte, Story und neue Klasse

Wo spielt Vessel of Hatred? Mit Vessel of Hatred kommt das neue Gebiet Torajan ins Spiel, das Einheimische auch Nahantu nennen. Das Land ist ein Dschungel-Gebiet und unterscheidet sich damit optisch von dem, was ihr aus Diablo 4 bisher kennt.

Das Gebiet befindet sich rund um die Stadt Kurast, die südlich von Kehjistan und Caldeum liegt. Eine gewisse Verbindung zu den Eisenwölfen, der neuen Fraktion aus Season 4 ist also gegeben.

Diablo-Veteranen werden sich hier freuen, denn Kurast ist bereits aus Diablo 2 bekannt. Ein Charakter von damals ist sogar in Diablo 4 noch vertreten, auch wenn er im Verlauf der Story stirbt: Der Kapitän Meshif, der euch in Diablo 2 auf seinem Schiff nach Kurast bringt.

Wie geht die Story weiter? Am Ende von Diablo 4 verschwindet Neyrelle mit dem Seelenstein auf einem Schiff irgendwohin – offensichtlich nach Kurast. Was dann mit ihr passiert wissen wir noch nicht, es wird aber vermutlich die Handlung der Erweiterung.

Ein Teaser-Bild zeigt schon, dass mit Neyrelle etwas nicht ganz stimmt.

Die Chancen stehen gut, dass Neyrelle selbst zum „Gefäß des Hasses“ wird, also unter Mephistos Kontrolle fällt. Der Herr des Hasses ist Liliths Vater und bereits in der Story von Diablo 4 zu sehen. Er spielt in der Erweiterung eine größere Rolle.

Was kann die neue Klasse? Der Spiritborn wird eine völlig neue Klasse, die es so in Diablo noch nicht gab. Angeblich soll sie, ähnlich wie Mönche aus Diablo 3, mit Geisteskraft funktionieren. Andere Quellen behaupten, sie sei eher wie der Hexendoktor.

Bisher gibt es dazu allerdings nur Gerüchte. Offiziell wissen wir, dass die Klasse eng mit Nahantu verbunden sein soll. Eine Art Natur-Magier mit Blutmagie und Gift wäre also denkbar. Blizzard hat in letzter Zeit bereits Erfahrung mit neuen Klassen gesammelt:

Was kommt noch ins Spiel? Wir wissen bisher lediglich, dass alle Klassen mit Vessel of Hatred ein Update bekommen werden. Ob es sich dabei um neue Paragon-Bretter, Skills oder sogar höhere Level handeln wird, ist noch nicht bekannt. Erst mit Season 4 hat Blizzard das gesamte Loot-System überarbeitet, es ist also möglich, dass grundlegende Änderungen noch vorher kommen.

