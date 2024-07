Diablo 4: Spieler farmt 120.000 Crafting-Materialien und denkt, er sei fertig – Community sieht immer noch Luft nach oben

Wer in Diablo 4 das absolut beste Gear haben will, muss viele Stunden und Tage lang grinden. Gerade gegen Ende ist die Verbesserung kaum noch spürbar. Ein Spieler hat dennoch den Ehrgeiz, alles zu verbessern was geht – und dachte, endlich am Ende zu sein. Aber selbst nach über 2.000 Pit-Runs geht noch mehr.

Das ist der harte Grind:

Die Grube ist der neue Endgame-Dungeon in Diablo 4 und der Ort, an dem ihr eure Ausrüstung im Endgame immer besser machen könnt.

Hier gibt es Materialien wie Niedereisen, das ihr braucht, um über das neue Crafting-System eure Ausrüstung bis zum Maximum zu verbessern.

Auf Reddit zeigt ein Nutzer sein Ergebnis nach über 2.000 Gruben und 120.000 Einheiten Niedereisen. Sein Barbar sieht perfekt ausgerüstet aus – fast.

So kann sich der Spieler noch verbessern: Mit seinem Build kann der Spieler den gesamten Content von Diablo 4 spielend meistern – mit Ausnahme von den höchsten Pit-Stufen, die noch niemand geschafft hat oder Lilith, wenn er sich dumm anstellt.

Dennoch macht ihn bereits der oberste Kommentar darauf aufmerksam, was sich noch verbessern lässt: „Werde den Crit auf maximales Leben auf der Brust los und geh auf Imposante Erscheinung.“

Dazu fehlen dem Nutzer einige Items mit mehreren Großen Affixen, also Stats, die 1,5-Mal so stark sind wie normalerweise. Die sind aber in einigen Fällen seltener als die begehrten Uber Uniques.

Am Ende machen die Verbesserungen, die der Spieler noch erreichen kann, wohl nur ein paar Prozente aus. Nicht nennenswert bei dem Schaden, den er jetzt schon austeilen könnte. Und für seine Hartnäckigkeit gibt es einiges an Bewunderung.

Mit dem Spiritborn könnt ihr in Vessel of Hatred Loot für eine neue Klasse farmen und erhaltet 2 neue Waffen-Arten dazu. So funktioniert der Geistgeborene:

„Wünschte, ich könnte ein Spiel so sehr genießen“

In den Kommentaren beglückwünschen andere Nutzer den Spieler dazu, dass er das Spiel durchgespielt habe. Andere meinen: Sie hätten auch gerne so viel Spaß an einem Spiel. Aber gerade bei der Grube sei schon nach 50 Durchgängen die Luft raus gewesen.

Ein Nutzer fragt sich sogar, ob der Farm bei solch einer Menge überhaupt noch Spaß mache oder nicht schon ungesund werde, etwa eine Flucht vor der Realität.

Gerade das eintönige Grinden in der Grube und das Maximieren von Loot ist für viele Spieler nicht unbedingt der Inbegriff von Freude. Viele bevorzugen schlicht die Höllenfluten, selbst wenn es dort nichts mehr zu holen gibt. Aber sie haben immerhin Spaß dabei.

In der kommenden Season 5 gibt es mit den Infernalen Horden einen neuen Modus, der eine Alternative zur Grube darstellen soll. Im ersten Test kam der Modus allerdings nicht gut an, weil die Belohnungen schlicht nicht gut genug waren. Mittlerweile hat Blizzard hier ausgebessert und die Fans freuen sich auf die Season: „Das Spiel wird besser und besser“ – Season 5 sah erst lahm aus, begeistert jetzt die Spieler