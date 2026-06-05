Twitch-Streamer verliert seine Frau und die Hälfte seiner Pokémon-Karten, urteilt: „Gibt nur einen Gewinner“

Der Twitch-Streamer Nick Nmplol Polom hat sich von seiner Frau Malena scheiden lassen. Die Details dazu und wer was bekommt, trägt er nun mittels YouTube-Video aus.

Um wen geht es? Nick Nmplol Polom ist ein US-amerikanischer Streamer und YouTuber. Auf Twitch hat er über 1,2 Millionen Follower und auf seinem YouTube-Kanal haben ihn ca. 700.000 Menschen abonniert.

In den letzten 10 Monaten streamte Nmplol allerdings überhaupt nicht. Der Grund – oder vor allem die Ausmaße des Grunds – gab er jetzt in einem YouTube-Video mit über 400.000 Aufrufen bekannt: die Scheidung von seiner Frau Malena. Sie ist ebenfalls eine Twitch-Streamerin und hat auf Twitch über 150.000 Follower.

Die Details zu seiner Scheidung so öffentlich zu machen, mag ein wenig absurd wirken, Nmplol hat dafür jedoch eine Begründung. Er wolle die Fakten auf den Tisch legen, damit er in Zukunft nicht von den Leuten dazu belästigt werden würde. Denn schon zuvor waren viele Gerüchte über die Scheidung und vor allem über den Grund dafür im Umlauf.

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Über 400.000 Zuschauer erfahren Details zur Scheidung

Was ist da los mit den Pokémon-Karten? In dem YouTube-Video legt Nmplol zunächst die Forderungen von Malena, dann von sich selbst und das Ergebnis dar. Laut Nmplol ist der Gerichtsbeschluss nun durch und setzt fest, dass das Vermögen der beiden grundsätzlich 50:50 aufgeteilt wird. Dazu gehören unter anderem 2 Autos und auch Sammelkarten zu Pokémon und Magic The Gathering.

Die Anteile an dem Unternehmen Starforge Systems – eine Firma, die individuelle Gaming-PCs herstellt und an dem OTK beteiligt ist – werden zu 45 % für Nmplol und zu 55 % für Malena aufgeteilt. Das Gericht schätzte ihre zukünftige Erwerbsfähigkeit deutlich geringer ein als die von Nmplol und schuf so einen finanziellen Ausgleich. Diese Aufteilung findet Nmplol selbst auch fair.

Wer ist der eigentliche Gewinner? Zuletzt gab Nmplol noch an, wie viel die Scheidung insgesamt gekostet habe. Seit der Einreichung im Januar 2025 habe er zusammengenommen 400.000 US-Dollar für den Rechtsstreit ausgeben müssen. Das sind umgerechnet ca. 344.000 Euro.

Der Twitch-Streamer kommentiert das Ganze mit: „Es gibt nur einen einzigen Gewinner, wenn es um ein Scheidungsgericht geht: Es sind die Anwälte. Denn sie spazieren hier mit 400.000 Dollar von meinem und Malenas Geld heraus, und wir sind ihnen völlig scheißegal.“ (Quelle: YouTube ab 16:48).

Einen Grund für die Scheidung gibt Nmplol übrigens nicht an. Er sagt nur, dass die aktuellen Gerüchte im Internet zu dem Grund nicht wahr seien. Darüber hinaus erklärt er, er habe keine schlechten Gefühle gegenüber Malena und wünsche ihr und ihrer Familie nur das Beste.

Es scheint ein wenig absurd, die Details einer Scheidung so öffentlich zu behandeln, doch einige Content Creator sehen sich gezwungen, intime Details aus ihrem Leben mit der Öffentlichkeit zu behandeln.

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