Twitch: Streit zwischen Liebespaar eskaliert zum Rosenkrieg und es wird hässlich

Der größte Streamer auf Twitch, Félix „xQc“ Lengyel ist in einen Rechtsstreit mit seiner früheren Freundin, Adept, verwickelt. Zwischen beiden herrscht mittlerweile ein öffentlicher Rosenkrieg. Der Streit ist in den letzten Stunden eskaliert. Er mündete darin, dass Adept in einer xQc-Parodie auf Twitch streamte.

Was ist der Streit zwischen beiden?

Die Streamer xQc und Adept waren einige Jahre liiert, versuchten die Beziehung aber so gut wie möglich aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, was ihnen nicht gelang.

xQc war lange Zeit der erfolgreichste Streamer auf Twitch und hat in den letzten Jahren Millionen an US-Dollars verdient. Adept war deutlich weniger erfolgreich als er.

Adept sagt: Sie und xQc waren durch eine spezielle Regelung 3 Jahre lang verheiratet. xQc bestreitet das. Darüber gibt es einen Rechtsstreit: Adept spricht von einer “hässlichen Trennung.”

Adept sagt: Wir waren verheiratet – xQc sagt: Nein, waren wir nicht

Um was dreht sich der Streit? In Texas gibt es eine Regelung: die „Common Law Marriage“ (texas.gov):

Wenn ein Paar sich darüber einig ist, dass man verheiratet ist

und die beiden als „Mann und Frau“ zusammenleben

dann zählt das als „informelle Ehe“ und gilt ebenso wie eine „formale“ Ehe, die amtlich eingetragen und beglaubigt ist.

Adept behauptet, sie sei mit xQc auf diese Weise vermählt gewesen. xQc bestreitet das.

Aus Sicht der Fans von xQc geht es Adept hier lediglich darum, sich einen beträchtlichen Anteil am Vermögen von xQc zu sichern: Der Streit um den teuren Sportwagen von xQc, der auf Adept eingetragen ist, dient als Beleg.

Der Streit glimmte bislang hinter den Kulissen, immer wieder kamen Andeutungen darüber ans Licht und es wurden Giftpfeile in die Richtung des jeweils anderen geschossen. xQc ist täglich mehrere Stunden auf Sendung, kann seinen emotional oft angeschlagenen Zustand nicht verbergen.

Offen ausgetragen wurde der Streit zwischen den beiden früheren Liebenden jedoch nicht, bis gestern.

So ist der Streit nun eskaliert: Der Streamer xQc war in den letzten Tagen in einen eigenen Streit mit dem Podcaster Ethan Klein verwickelt. In dem Zusammenhang gab er mit seiner teuren Uhr an und sagte dem Podcaster in einer privaten Nachricht: „Denk dran, ich trage dein ganzes Haus an meinem Handgelenk.“

Ethan Klein veröffentlichte diese Nachricht brühwarm auf Twitter, als Beleg dafür, mit welchen Argumenten xQc so kämpft.

Adept sendet dem “Feind” von xQc Nachrichten über Twitter

Adept hat wiederum Twitter-Nachrichten an Klein geschickt, um offenbar Details über ihre Beziehung zu xQc an dessen „Feind“ weiterzugeben. Ethan Klein veröffentlichte diese Tweets in Auszügen auf Twitter, was von xQc Fans als „Vertrauensbruch“ von Seiten Adepts gewertet wurde.

Adept und xQc, die einander normalerweise aus dem Weg gehen, twitterten nun auch indirekt gegeneinander:

So schrieb Adept: „Stell dir vor, das ist dein Alltag für Jahre, während man dich glauben machen will, dass es dein Fehler ist, dass sich jemand auf diese Art verhält.“

xQc twitterte zurück: „Jetzt stell dir vor, das ist dein Alltag für Jahre, wenn dich jemand glauben machen will, dass alles, was du gelebt hast, eine Lüge ist und dass es dein Fehler war, dass jemand nur in einer Fantasie gelebt hat.“

Das war der Höhepunkt des Streits: In einem Live-Stream ist Adept am 8.9. als Parodie von xQc aufgetreten, hat eine Armbanduhr in die Kamera gehalten und wüste Beschimpfungen ausgestoßen.

Offenbar eine Anspielung auf den „Rolex-Diss“ ihres früheren Freundes.

Ein Clip ihres Auftritts hat bislang über 200.000 Aufrufe gesammelt.

Das steckt dahinter: Das Seltsame ist wohl, dass es bei diesem schrägen Streit zwischen zwei Mittzwanzigern um sehr viel Geld und offenbar auch um persönliche Verletzungen geht, die sich Bahn brechen.

Was wirklich vorgefallen ist, kann wohl nur der Prozess ans Licht bringen.

xQc scheint jedenfalls trotz all seines Geldes nicht gerade super drauf zu ein

