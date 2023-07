Twitch-Millionär weiß nicht, wie er eine Rolex trägt: Zuschauer lästern über Verhältnis zwischen Vermögen und IQ

xQc ist dafür bekannt, fragwürdige finanzielle Entscheidungen zu treffen. So schockierte er im August 2022 seine Zuschauer, als er zeigte, dass er über 680 Millionen US-Dollar in dem Online-Casino Stake verzockt habe.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zuschauer lästern über xQc: Asmongold amüsiert sich prächtig, während er xQc dabei zusieht, wie dieser an dem Verschluss der Rolex verzweifelt. Ein Clip der Szene wurde letztendlich auf dem YouTube-Kanal “Asmongold Clips” hochgeladen. In den Kommentaren zum Clip lästern die Zuschauer über xQc.

In dem Video läuft ein Ausschnitt des Streams, in dem xQc seine Rolex präsentiert und versucht sie anzulegen. Dabei kämpft er mehrere Sekunden lang mit dem Verschluss der teuren Uhr. Dazu sagt eine im Video eingespielte Stimme Sätze wie „ich kann das noch nicht nutzen“ oder „mein Level ist nicht hoch genug, um das zu nutzen“.

Was hat es mit der Rolex auf sich? xQc hat sich im Dezember 2022 eine Rolex zu Weihnachten gekauft, die er dann stolz seinen Zuschauern im Stream zeigte (via YouTube ).

Insert

You are going to send email to