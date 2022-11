Twitch-Streamer ohne Führerschein kauft Auto für 300.000 €, lässt es auf Freundin eintragen – Nun haben sie sich getrennt

Der ehemalige Overwatch-Profi Félix Lengyel (26) ist als xQc einer der größten Streamer auf Twitch. Mit der Streamerin Sammy „Adeptthebest“ führte er eine recht turbulente Beziehung. Im September 2022 gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Nun behauptet sie, sein teurer Wagen gehöre eigentlich rechtmäßig ihr.

Wer ist xQc? Einer der meistgesehene Streamer auf Twitch ist Félix „xQc“ Lengyel. Er streamt oft mehrere Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Im Durchschnitt sehen ihm fast 60.000 seiner 11 Mio Follower zu. 2021 gönnte er sich einen McLaren 720s Spider für umgerechnet über 300.000 €.

Der Haken: Er hat überhaupt keinen Führerschein: Kaufen konnte er den Weg ohne Führerschein, fahren oder anmelden konnte er ihn jedoch nicht, weshalb der 300.000€-Luxusschlitten auf seine damalige Freundin, die Streamerin „Adeptthebest“, registriert wurde.

Nach der unschönen Trennung der beiden, gibt es jetzt offenbar Unklarheit darüber, wem das Auto gehört.

Der McLaren dürfte zumindest zum Teil mit den Einnahmen aus Bezahl-Abos auf Twitch finanziert worden sein.

Adept sagt, der Wagen laufe auf ihren Namen

In einem Stream vom 31. Oktober erwähnte Adept, sie habe xQc kürzlich mit dem McLaren abgeholt, um etwas mit ihm zu unternehmen.

In ihrem Chat sorgte das für Verwunderung. Zuschauer fragten sich, warum sie offenbar mit dem Auto ihres Ex-Freundes unterwegs war. Einige forderten sogar, sie solle das Auto zurückgeben.

Doch Adept erklärte, das Auto sei auf ihren Namen registriert worden. Die Streamerin deutete an, somit rechtlich gesehen über das Auto verfügen zu können.

Wenn ihr etwas zu dem Auto sagt, zeigt mir das nur, dass ihr noch nie ein Auto gekauft habt. […] Wie funktioniert denn die Zulassung eines Fahrzeugs? Ihr habt noch nie in eurem Leben ein Auto gekauft, wie funktioniert das? Danke, es gibt Erwachsene im Chat, die euch die Antworten geben. Um ein Auto auf jemanden anzumelden, was braucht man da wohl? Adept

Diese Andeutungen von Adept führten schnell zu Diskussionen darüber, ob sie Anspruch auf den Wagen habe. Ein Thread im Subreddt r/LiveStreamFail zu der Frage, wem das Luxus-Auto eigentlich gehört, sammelte bereits über 1.000 Kommentare (via reddit).

Auch in Adepts eigenem Chat herrschte Uneinigkeit. Während einige gar nicht glauben konnten, dass xQc immer noch keinen Führerschein hat, fanden andere, das gebe Adept nicht das Recht, mit dem Auto zu fahren und damit bei ihren „Dates anzugeben“ (via Twitch).

xQc räumt mit Gerüchten auf: „Wir sind nicht komplett trashig“

In einem Stream vom 2. November entdeckte xQc den Thread zu Adept auf reddit und versuchte, den Diskussionen ein Ende zu machen. So erklärte der Streamer, er wolle nicht, dass irgendjemand wegen der Sachen grundlos beleidigt wird. Die Wahrheit sei aber, dass das Auto ihm gehöre.

Lasst mich diesen Unsinn aufklären. Okay? Die Sache ist die, dass das Auto mir gehört, richtig? Das Auto wird auf mich übertragen, okay? Und es ist okay. Selbst, wenn die Situation eskaliert, es gehört immer noch mir. Mein Name steht auf dem Auto. xQc

xQc gibt zu, dass Adept Miteigentümerin des McLaren ist, weil ja irgendjemand den Wagen fahren musste.

Kapiert ihr das nicht? Der Grund, warum sie Miteigentümerin ist, ist, dass sie einen Führerschein hatte, damit es zugelassen werden konnte. Damit [mit dem Auto] gefahren werden kann. Ergibt das Sinn? Das Auto muss auf jemanden zugelassen sein. Also ja, der Titel und der Zulassungsbesitzer. Ja! Mein Name steht auf dem Titel, der Titel gehört mir. xQc

Mit „Titel“ mein xQc wohl den Fahrzeugbrief (im Englischen „vehicle title“), der beim Eigentümer eines Fahrzeugs bleibt und sich vom Fahrzeugschein unterscheidet.

xQc betont jedoch, dass die Situation für die beiden gar keine große Sache sei.

Er könne allein nicht fahren und habe auch keine Garage, so xQc. In Anbetracht dessen, dass es sich bei dem McLaren um einen sogenannten Supersportwagen, also ein besonders teures und leistungsstarkes Auto, handelt, sei es einfacher und sicherer, wenn der Wagen bei Adept stehe.

Und auch wenn wir Probleme zu haben scheinen oder was auch immer, okay, sind wir immer noch nicht komplett trashig. In dieser Hinsicht. xQc

Kurz darauf machte xQc auch den Gerüchten ein Ende, dass der gemeinsame Ausflug im McLaren bedeuten könnte, die beiden würden der Beziehung nochmal eine Chance geben wollen. Er gab nämlich seine Beziehung zur Streamerin NYYXXI bekannt. Ob sie dann in Zukunft den McLaren fahren wird, ist noch nicht bekannt.

Dass sich eine romantische Beziehung mit dem öffentlichen Leben als Content Creator nicht immer leicht vereinbaren lässt, musste auch der YouTuber Kilian Heinrich alias Tanzverbot erfahren:

Twitch-Streamer Tanzverbot erklärt, wie er zu seiner Freundin kam – Sie sagt nur: „Unangenehm“