Naruto und One Piece gehören zu den bekanntesten Animes aller Zeiten. Aber auch ihr Manga-Kollege hat viele Fans und bekommt endlich das Finale, das er verdient.

Um welchen Anime geht es? Im Anime-Bereich gibt es den Begriff Big Three, also die großen 3 . Diese Bezeichnung bezieht sich auf One Piece, Naruto und auch Bleach, da alle 3 in den 2000er-Jahren wichtige Action-Titel im Magazin Shonen Jump waren:

One Piece startete als Manga 1997 im japanischen Magazin Shōnen Jump und läuft bis heute

Naruto startete als Manga 1999 in der Shōnen Jump und erhielt sein letztes Kapitel am 10. November 2014

Auch Bleach lief in der Shōnen Jump zwischen 2001 und 2016

Alle 3 Reihen erhielten auch recht früh eine Anime-Serie. Der Anime zu Bleach ging 2004 an den Start, endete aber vorzeitig im Jahr 2012, ohne richtiges Ende. Jetzt, 14 Jahre später, endet auch die Rückkehr des Animes und scheint der legendären Reihe im Juli endlich ein Finale zu geben.

Den Trailer zur Rückkehr aus 2022 seht ihr hier:

Video starten Bleach: Der Trailer zu Thousand-Year Blood War Autoplay

Der Kampf gegen einen Gott

Worum geht es in Bleach? Bleach vom Mangaka Tite Kubo fokussiert sich auf Ichigo Kurosaki. Der 15-Jährige konnte schon als kleines Kind Geister sehen, weshalb er auch eines Tages auf Rukia trifft. Sie ist ein Shinigami, der im Gebiet von Ichigo Hollows jagt.

Hollows sind Seelen von Toten, die durch negative Emotionen zu bösen Monstern geworden sind. Shinigami erledigen sie, damit die Seelen wieder Ruhe finden. Aufgrund eines Unfalls wird Ichigo zum Aushilfsshinigami und entdeckt nicht nur eine größere Welt voller Hollows, Shinigami und anderen Instanzen, sondern auch mehr über seine Vergangenheit.

Was passiert im kommenden Finale? Im Juli 2026 startet Part 4 vom Thousand Year Blood War -Arc, indem sich Ichigo und seine Verbündeten endlich Yhwach, dem Anführer der Sternenritter stellen. Yhwach scheint dank seiner Fähigkeiten zwar unbesiegbar zu sein, aber die Shinigami tun sich mit einem alten Feind zusammen, um die Welt letztendlich retten zu können.

Einen kurzen Teaser zu Part 4 seht ihr hier:

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Was unterscheidet Bleach von Naruto und One Piece? Während der One Piece noch läuft und Naruto zu Ende gegangen ist, hatte Bleach sowohl im Manga als auch im Anime Probleme. Der Anime lief ursprünglich nur bis 2012 und endete beim Fullbring-Arc. Erst 2022, also 10 Jahre danach, adaptierte man den neuesten Arc, der jetzt mit Part 4 zu Ende ging.

Auch der Manga hatte aber Probleme. Tite Kubo hatte eine Frist von einem Jahr, um Bleach zu beenden, weshalb sich das Ende für einige Fans gehetzt anfühlte.

Ob der Anime das besser macht, sieht man dann ab Juli.

2021 veröffentlichte Kubo noch einen One-Shot, also ein einzelnes, neues Kapitel zu Bleach, das über 10 Jahre nach dem Finale spielt. Ob das noch als Anime adaptiert wird, ist aber unbekannt. Für einige Anime-Fans toppt Bleach trotz seiner Probleme aber sogar seine Konkurrenz: 4 Gründe, warum Bleach besser als Naruto und One Piece ist