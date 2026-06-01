AMD bringt eine seiner besten CPUs für Gamer zurück: Für wen sie sich lohnt und für wen nicht

AMD hat es offiziell gemacht: Der Ryzen 7 5800X3D kehrt auf den Markt zurück. Für wen sich der Kauf lohnt und für wen nicht, erfahrt ihr auf MeinMMO.

Um welche CPU geht es? Am 20. April 2022 brachte AMD für viele eine Sensation auf den Markt: Seine erste CPU mit 3D-Cache. Und das hat sich für die Firma gelohnt: Der Ryzen 7 5800X3D gehört bis heute zu den besten Gaming-CPUs und für die alte Plattform AM4 als beste CPU überhaupt.

Nun bringt AMD nach langer Spekulation seine beliebte CPU wieder zurück: Als Jubiläumsedition kehrt der Ryzen 7 5800X3D am 25. Juni 2026 für 349 US-Dollar zurück. Ein Euro-Preis ist bisher nicht bekannt, dürfte aber ähnlich ausfallen.

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Ryzen 7 5800X3D: Für wen lohnt sich die alte CPU im Jahr 2026 noch?

Für wen lohnt sich die 4 Jahre alte CPU heute noch? Mit dem Ryzen 7 5800X3D bietet sich nun eine neue Upgrade- oder Kaufoption für viele Spieler an. Für wen lohnt sich das Upgrade? Wir stellen euch ein paar Optionen vor, wo sich das Upgrade lohnen kann und wo ihr eher darauf verzichten solltet.

Für wen lohnt sich das Upgrade?

Ihr habt bereits ein AM4-System, aber noch eine alte CPU der älteren Generation (Ryzen 1000, 2000 oder 3000).

Ihr braucht ein neues Computer- oder Gaming-System, scheut aber die extrem hohen Preise für DDR5-RAM.

Für alle, die nur eine neue CPU brauchen, weil Rest des Systems schon passt. Gerade bei hohen RAM-Preisen ist es oft sinnvoller, das bestehende AM4-System weiterzunutzen, statt in eine komplette neue Plattform zu investieren.

Für wen lohnt sich das Upgrade nicht?

Ihr wollt kein Geld mehr in die alte AM4-Plattform investieren

Ihr seid bereits auf AM5 umgestiegen oder gerade dabei zu wechseln.

Ein AM4-CPU-Upgrade lohnt sich eher nicht, wenn das System schon nah an der sinnvollen Obergrenze ist.

Wenn ihr bereits einen starken AM4-Chip verbaut habt.

Wenn euer aktuelles System bereits für eure Ansprüche schnell genug ist und ihr eure aktuelle CPU nicht limitiert.

Wenn ihr für das Upgrade insgesamt mehr ausgeben müsstet und ihr mit einem Upgrade auf AM5 fast besser dran wärt.

Anderes sähe es aus, wenn die Preise für RAM derzeit nicht so hoch wären. Denn wenn die hohen Preise nicht wären, spricht alles klar für AM5 und die neueren Prozessoren. Denn mit einem Ryzen 7 7800X3D oder dem 7 9800X3D bekommt ihr eine deutlich bessere Architektur, die offiziell noch ein paar Jahre länger unterstützt wird (bis 2029).

AMD bietet derzeit die besten CPUs für Gamer an, doch Intel möchte mit neuen Prozessoren wieder aufholen. Bereits Ende Januar 2026 erwarten uns von Intel gleich zwei neue Produkt-Reihen. Aber auch AMD bringt neue Produkte auf den Markt. Für Spieler könnte das noch ziemlich spannend werden: AMD bietet derzeit die besten CPUs für Gaming an, doch Intel will jetzt mit zwei neuen Produkten den Markt zurückerobern