Neues MMORPG startet nach 13 Jahren Entwicklung morgen endlich auf Steam, doch schon jetzt gibt es Kritik

Das MMORPG Camelot Unchained startet schon bald auf Steam und will große Schlachten in den Fokus rücken.

Was ist das für ein MMORPG? Camelot Unchained ist der geistige Nachfolger des MMORPG-Klassikers Dark Age of Camelot. Wie in der Vorlage dreht sich hier viel um PvP. Im Fokus der Entwickler stehen riesige Schlachten.

Dabei belebt das MMORPG den „Realm versus Realm“-Modus wieder, bei dem sich die Spieler für eine von drei Fraktionen entscheiden müssen, die jeweils 3 Völker zur Auswahl hat. Dabei soll man zwischen 20 verschiedenen Archetypen von sieben Klassen wählen können.

Das MMORPG setzt voll auf Massively und bringt euch dazu, euch zusammen mit eurer Gilde und Fraktion wirklich zu vernetzen, um im Endgame die Kontrolle über die Karte zu erhalten. Angetrieben wird das Spiel außerdem von einem Wirtschaftssystem, das im Einklang mit den Erfolgen auf dem Schlachtfeld steht und die Spieler mit guter Ausrüstung belohnt.

Hier könnt ihr den aktuellen Trailer zum MMORPG sehen:

Video starten Camelot Unchained zeigt im neuen Trailer wie es zum Start des Early Access auf Steam aussieht Autoplay

Plötzlich Early Access

Wann kann man das spielen? Das MMORPG ist seit Ende März im Early Access für seine Unterstützer und soll schon am 2. Juni auf Steam starten. Während der Preis noch unbekannt ist, weisen die Entwickler in ihrer Beschreibung jedoch darauf hin, dass die Server nur von Freitag bis Montag laufen, solange man im Early Access ist.

Später werden die Server dann zwar 24/7 online gelassen, allerdings möchten die Entwickler die Spieler dann per Abonnement zur Kasse bitten, auch wenn diese den Titel bereits gekauft haben. Dafür peilen die Entwickler Dezember 2026 an, denn dann soll das MMORPG seinen Full-Release feiern.

Wie gut ist das MMORPG? Vor dem Start auf Steam läuft bereits eine Test-Version des MMORPGs für seine Unterstützer aus Kickstarter-Zeiten. Hier gilt jedoch eine strikte Verschwiegenheitserklärung, die den Testern verbietet, über den Stand zu sprechen.

Worüber die Community hingegen spricht, ist die lange Entwicklungsdauer und die Optik des Spiels in seinen Trailern. Seit der Kickstarter-Kampagne, die 2,2 Millionen US-Dollar eingesammelt hat, sind mehr als 13 Jahre vergangen – dafür, ätzen Fans, sieht der Titel in den Trailern nicht gut genug aus.

Auf Reddit üben die Fans zudem große Kritik am Spiel und beschweren sich, wie unfertig das MMORPG für 13 Jahre Entwicklungszeit doch aussieht.

Ob Camelot Unchained auf Steam wirklich überzeugen kann oder ob die Bewertungen und Spielerzahlen dort schnell zum Todesurteil werden, zeigt sich schon am 2. Juni, denn da möchten die Entwickler auf der Plattform in den Early Access starten. Gute MMORPGs findet ihr hier: Die 10 MMORPGs auf Steam mit den besten Bewertungen im Mai 2026 (mit Neueinsteiger auf Platz 3)