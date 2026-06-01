Spider-Noir auf Amazon Prime: Welche Folgen sollte man in Farbe, welche in Schwarz-Weiß sehen?

Spider-Noir ist eine neue Serie, die auf Amazon Prime gestartet ist. Das besondere Feature: Ihr könnt die Folgen entweder in Farbe oder in Schwarz-Weiß sehen. Doch was ist die bessere Variante?

Spider-Noir bietet eine alternative Version von Spider-Man, die im New Yorker der 1930er spielt. Nicolas Cage verkörpert den Privatermittler Ben Reilly, der abgesehen davon auch als Antiheld „The Spider“ agiert.

Passend zur düsteren Stimmung der Serie und ihren Anleihen an das Genre Film Noir könnt ihr die einzelnen Folgen entweder in Schwarz-Weiß oder in Farbe sehen. Bei dieser Freiheit stellt sich die Frage, ob es eine Variante gibt, die besser ist.

Video starten Nicolas Cage zeigt im finalen Trailer zu Spider-Noir, was er alles draufhat Autoplay

Spider-Noir: Farbe oder Schwarz-Weiß?

Was ist besser? Zunächst ist es wichtig zu wissen, dass keine Variante richtig oder falsch ist, sonst wäre sie von den Verantwortlichen nicht zur Verfügung gestellt worden.

Die Serie funktioniert in beiden Varianten wunderbar. Deshalb entscheidet in erster Linie euer Geschmack, ob ihr stylisches Schwarz-Weiß oder die satten Bilder der Farbversion bevorzugt.

Aber auch ein Mix aus beiden Stilen ist möglich. Für Unentschlossene haben wir im Folgenden eine Empfehlung von Marvel Mania auf x.com, der die Folgen thematisch unterteilt:

Folgen 1-3: Schwarz-Weiß. In den ersten drei Episoden wird die Welt etabliert und das Schwarz-Weiß ist perfekt geeignet, um die dichte und düstere Atmosphäre der Serie zu transportieren.

In den ersten drei Episoden wird die Welt etabliert und das Schwarz-Weiß ist perfekt geeignet, um die dichte und düstere Atmosphäre der Serie zu transportieren. Folgen 4-5: Farbe. Sowohl die Kostüme, als auch die Sets sind in ihrer Farbgestaltung zu schön, um sie nicht für ein paar Episoden zu bewundern. Der Mittelteil der Serie ist dazu gut geeignet.

Sowohl die Kostüme, als auch die Sets sind in ihrer Farbgestaltung zu schön, um sie nicht für ein paar Episoden zu bewundern. Der Mittelteil der Serie ist dazu gut geeignet. Folge 6: Schwarz-Weiß. Hier geht es um den Ursprung des Ermittlers Ben Reilly, es werden düstere Themen wie Einsamkeit angesprochen. Schwarz-Weiß unterstützt die Stimmung gut.

Hier geht es um den Ursprung des Ermittlers Ben Reilly, es werden düstere Themen wie Einsamkeit angesprochen. Schwarz-Weiß unterstützt die Stimmung gut. Folgen 7-8: Farbe oder Schwarz-Weiß. Gegen Ende der Staffel stehen epische Kämpfe an, die in beiden Varianten Eindruck machen. Hier gibt es keine eindeutige Antwort.

Eine ähnliche Empfehlung gibt auch der YouTube-Kanal terr, der auch basierend auf der Stimmung der jeweiligen Folgen argumentiert.

Als Letztes bleibt natürlich die Option, sich die komplette Serie zweimal anzusehen und jeweils eine der beiden Varianten von Anfang bis Ende beizubehalten. Was ist eure favorisierte Art, Spider-Noir zu schauen? Schreibt uns eure Vorlieben gerne in die Kommentare. Wollt ihr mehr zur Hauptfigur wissen, schaut gerne hier vorbei: Der „neue“ Spider-Man bricht alle Regeln des Marvel-Helden, zeigt ihn von seiner schlimmsten Seite