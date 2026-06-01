Fortnite: Battle Pass von Chapter 7 Season 3 in der Übersicht

Der Release von Chapter 7 Season 3 lässt nicht mehr lang auf sich warten. Fleißig veröffentlichten die Entwickler von Fortnite neue Teaser zu der Season, und einer dieser Teaser dreht sich um den kommenden Battle Pass.

Welche Skins erwarten mich in Chapter 7 Season 3? Epic Games hat schon fleißig das gesamte Line-up vom Battle Pass für Chapter 7 Season 3 veröffentlicht. Die Entwickler haben vier weibliche und vier männliche Skins vorbereitet, und so sehen sie aus (Quelle: x.com):

Das sind die neuen Skins für den Battle Pass von Chapter 7 Season 3: Runners

Ein Roboter mit einem kleinen Geist der ihn steuert

Eine weibliche Surferin mit Kopfhörern

Sloane mit neuer Montur

Eine Gangsterin die aus GTA oder Saints Row stammen könnte

Eine Ente mit Sonnenbrille und Polo-Hemd

John Wick aber im Comic-Look

Eine bandagierte Schwertkämpferin

Ein Cyborg mit Wolfsmaske

Das wohl kontroverseste Crossover in diesem Lineup ist aber nicht ein Skin, sondern ein Begleiter. Rechts neben der Ente mit der Sonnenbrille sitzt eine Erdnuss mit menschlichen Gesichtszügen. Hierbei handelt es sich um den Streamer „TheBurntPeanut“. Viele Fans auf Reddit beschuldigen ihn des Viewbottings sowie schwere Beleidigungen gegenüber anderen Spielern geäußert zu haben (Quelle: reddit.com).

Auf welchen Stufen die Skins zu haben sind, ist noch nicht bekannt. Diese Informationen werden wahrscheinlich erst während der Downtime veröffentlicht.

Video starten Fortnite zeigt seinen neuen Battle Pass für Chapter 7 Season 2 im Launch-Trailer Autoplay

Welche Skins können noch erscheinen? Wie üblich erscheinen neben den Skins vom kommenden Battle Pass auch neue Monturen im Shop durch Kollaborationen oder Events. Diesbezüglich gibt es bislang noch gar keine Informationen. Das Einzige, was bekannt ist, dreht sich um die alten Starter-Packs von Chapter 1 (Quelle: x.com). Diese schienen zuerst limitiert zu sein, doch einige Leaker meinen nun zu wissen, dass Epic Games sie zurückbringen könnte.

Bei diesen Packs handelte es sich damals, um eine kostengünstige Option, an etwas V-Bucks und ein Skin-Set heranzukommen, ohne viel Geld auszugeben (ca. 4,99 €). Damals hatte das Preisleistungsverhältnis gestimmt, doch jetzt lässt es sich schwierig abschätzen, ob Epic Games nicht doch die Preise etwas erhöhen wird – allein wegen des Nostalgiefaktors.

Wann startet Chapter 7 Season 3? Laut den Aussagen von Epic Games soll Chapter 7 Season 3 am 6. Juni starten und das wahrscheinlich einige Stunden nach einer Downtime. Ein Live-Event wird ebenfalls erwartet, jedoch ein eher kleineres. Mehr zu Fortnite findet ihr hier: Die Macher von Fortnite schicken ausgerechnet Disney-Charaktere in einen Shooter, um ARC Raiders Konkurrenz zu machen