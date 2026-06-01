Path of Exile 2 erreicht gerade die höchsten Spielerzahlen seit Release und viel Lob – dafür gibt’s 3 Gründe

Mit Path of Exile 2: Return to the Ancients ist den Entwicklern des ARPGs der größte Erfolg seit dem Release geglückt, und das zeigt sich nicht nur an den Spielerzahlen.

Wie lief der Start der Season? Return to the Ancients war der beste Seasonstart von Path of Exile 2 seit dem Release des Spiels auf Steam. So haben laut SteamDB über 420.000 Spieler das ARPG auf Steam am Sonntag zeitgleich gespielt.

Das ist sogar für Path of Exile 2 viel, denn die neue Season kommt so gut an, dass der Rekord am Sonntag, also zwei Tage nach dem Start, nicht zum eigentlichen Beginn der Season am Freitagabend, erreicht wurde. Auch auf Reddit gibt es viel Lob für die Entwickler und die gelungene Season.

Der Erfolg und die hohen Spielerzahlen haben dabei aber wohl vor allem drei Gründe.

Hier könnt ihr den Trailer zur neuen Season sehen:

Video starten Path of Exile 2 zeigt die neue Geistläuferin aus Return of the Ancients im Trailer Autoplay

3 Gründe für den Erfolg

Woher kommen die vielen Spieler? Der Hauptgrund für die hohen Spielerzahlen liegt wohl auch am Free-Weekend. Path of Exile 2 befindet sich derzeit noch im Early Access und ist aus diesem Grund normalerweise nur gegen Bezahlung spielbar.

Zwar wird diese Restriktion mit dem Full-Release Ende des Jahres wohl aufgehoben, ohne das Gratis-Wochenende wären so viele Spieler aber wohl nicht zusammengekommen. Spannend wird es zu sehen, wie viele Spieler sich noch am Dienstagabend, nach dem Gratiszeitraum, einloggen.

Was loben die Veteranen? Zwar hat die neue Season nicht die gewünschten neuen Nahkampf-Klassen gebracht, die Veteranen haben jedoch mit den zwei neuen Erweiterungsklassen Martial Artist und Spirit Walker guten Ersatz erhalten.

Die beiden Klassen scheinen Grund genug für die Veteranen zu sein, wieder mal ins ARPG zu schauen und einen neuen Durchlauf hinzulegen. Gerade der bosszähmende Spirit Walker hat es auf Reddit vielen Spieler angetan.

Was ist Grund Nummer 3? Der dritte Grund ist der Fokus der Entwickler. Statt einfach neuen Content auf die bisherigen Systeme zu bauen, haben sie ihre letzte Season vor dem großen Release nochmal genutzt, um an den Grundlagen zu schrauben.

So ist das überarbeitete Endgame der Kern der Erweiterung und bringt mit seinem Quest-System gleich viel mehr Nutzerfreundlichkeit für Anfänger und Veteranen gleichermaßen ins Spiel. Statt Ziellosigkeit gibt es klare Aufgaben und dennoch unendliche Möglichkeiten weiterzuspielen.

Path of Exile 2 hat mit seiner neuen Season sowohl Veteranen glücklich gemacht, also auch neue Spieler mit der Gratis-Aktion angelockt und beide Seiten feiern das Update gleichermaßen. Auf dieser Grundlage lässt sich der große Release aufbauen. Alle Details zur neuen Season, erfahrt ihr hier: Path of Exile 2: Return of the Ancients – Das ändert sich zum Release