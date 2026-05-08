Path of Exile 2 gerät ins Fahrwasser von GTA 6, kündigt Release für den gleichen Zeitraum an

Der Chef von Path of Exile 2 hat über den vollständigen Release gesprochen und verraten, wann es so weit sein soll. Dabei fällt ausgerechnet der Release von GTA 6 in den Zeitraum.

Um wen geht es? Jonathan Rogers ist einer der beiden Chefs von Path of Exile 2 und hat sich im Zuge einer Pressevorführung zur neuen Season von Path of Exile 2: Return of the Ancients mit uns unterhalten.

Dabei ging er auch auf die Frage ein, wann das Spiel endlich den Early Access verlässt, in dem es im Dezember 2024 gestartet ist.

Hier könnt ihr den Trailer zur neuen Erweiterung von Path of Exile sehen:

Video starten Path of Exile 2 zeigt neue Endgame-Inhalte in Return of the Ancients im Trailer Autoplay

Zeit für den Release

Wann soll Path of Exile 2 veröffentlicht werden? Die Entwickler hatten den Release ursprünglich für den Dezember 2025 geplant. Nach mehrfachen Verschiebungen hieß es dann zuletzt, man würde das Spiel 2026 auf jeden Fall noch veröffentlichen wollen.

Wir haben den Chef bei unserer Gelegenheit entsprechend gefragt, wie es darum steht, worauf dieser erklärte, Path of Exile 2 würde 2026 veröffentlicht werden. Die neue Erweiterung „The Return of the Ancients“ sei die letzte Erweiterung vor dem Full-Release.

Welches Datum schwebt ihm vor? Der Chef wollte noch kein genaues Datum nennen, gibt aber einen eindeutigen Hinweis. Path of Exile 2 soll nach der Exile-Con veröffentlicht werden. Diese findet zwischen dem 7. und 8. November 2026 statt und wird den Spielern laut pathofexile2.com bereits einen Vorgeschmack auf die Vollversion bieten.

Da die Entwickler wohl auch Weihnachten mit ihren Familien verbringen wollen, bleibt am Ende wohl noch der Zeitraum 8.11 bis 24.12 für den Release von Path of Exile 2. Natürlich sind Verschiebungen auch jetzt immer noch möglich, laut dem Chef sei man jedoch im Zeitplan.

Der Release fällt jedoch klar in das Zeitfenster von GTA 6. Der Open-World-Shooter soll am 19. November 2026 starten und lockt viele Gamer vor die Konsolen. Für Path of Exile 2 dürfte es also schwierig werden, die Aufmerksamkeit aller Fans zu erhalten. Es bleibt spannend, ob sich die Entwickler behaupten können und ihren bisherigen Spielerhöchststand von 578.000 Spielern auf Steam nochmal übersteigen (Quelle: SteamDB).

Path of Exile 2 wird bei Release wohl mit GTA 6 konkurrieren. Beide Titel werden lange erwartet und haben krasse Fans. Einer spielt das Spiel sogar gleich doppelt: Fan spielt Path of Exile 2 mit zwei Charakteren gleichzeitig durch, doch sein Plan geht nicht auf