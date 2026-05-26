Path of Exile 2 schenkt euch einen Haufen Items für die neue Season, aber ihr müsst tun, was die Entwickler wollen

Bei Path of Exile 2 steht die letzte Season vor dem Release der Vollversion an. Die Entwickler verschenken dafür einige Cosmetics, wenn ihr tut, was sie wollen.

Was gibt es zur Feier? Die neue Season bringt nicht nur neue Inhalte, sondern auch saftige Belohnungen für alle Spieler, die tun, was die Entwickler von ihnen wollen. In einem neuen Video hat Chef Mark Roberts deshalb die Twitch-Drops für die neue Season vorgestellt.

Ab dem Start am Freitag können alle Spieler zwei Wochen lang neue Twitch-Drops erhalten. Dabei gibt es jede Woche unterschiedliche Items, die ihr durch Zuschauen erhalten könnt:

Weg-Punkt-Skin Arbiter of Ash – 3 Stunden zuschauen in Woche 1 Verändert das Aussehen eurer Wegpunkte

– 3 Stunden zuschauen in Woche 1 Wendigo Crown Helmet Attachment – 3 Stunden zuschauen in Woche 2 Zählt eure Kills an verschiedenen Arten von Feinden

– 3 Stunden zuschauen in Woche 2 Verisium Parasiten Haustier – 2 Subs verschenken oder 2 Kanäle auf Twitch abonnieren in Woche 1 und 2

Doch die Entwickler haben noch mehr gratis Items für euch parat.

Hier könnt ihr den Trailer zur neuen Season von Path of Exile 2 sehen:

Video starten Path of Exile 2 zeigt die neue Geistläuferin aus Return of the Ancients im Trailer Autoplay

Challenges kehren zurück

Was haben die Entwickler noch vor? Nachdem die Entwickler euch dazu gebracht haben, 6 Stunden lang auf Twitch einem Kanal der „Path of Exile 2“-Kategorie zuzusehen, müsst ihr auch ingame auf sie hören, wenn ihr Belohnungen wollt.

Dafür haben die Entwickler die Herausforderungen aus dem Vorgänger zurückgebracht. Während des Spiels müsst ihr neun verschiedene Herausforderungen im Spiel erfüllen. Die erste kosmetische Belohnung gibt es bei drei abgeschlossenen Herausforderungen, das gesamte Set aber erst, sobald alle 9 Herausforderungen erledigt sind.

Die Herausforderungen könnt ihr in einem neuen Menü sehen und schließt sie meist ganz beiläufig ab. Ab und an muss dafür aber auch eine bestimmte Season-Mechanik oder ein gewisser Nebenboss abseits des Weges erledigt werden, um ein Ziel abzuschließen.

Was liefert die neue Season? Die neue Season dreht sich vor allem um neue Aktivitäten und ein neues Endgame. So haben die Entwickler die von der Community lang geforderte große Endgame-Veränderung eingefügt, bei der man anstelle von unendlichem Grind erstmal Quests erledigt.

Außerdem gibt es mehrere Skillbäume zu füllen, zwischen denen man sich nicht mehr entscheiden muss. Spieler haben in der neuen Season also mehr Ziele vor Augen als bloß den eigenen Charakter zu verstärken.

Dafür haben die Entwickler 15 neue Bosse und Endgame-Gegner sowie ein neues Crafting-System hinzugefügt. Neu sind auch zwei Erweiterungsklassen, die den Spielern eine ganz neue Erfahrung bieten sollen.

Die Entwickler von Path of Exile 2 geben bei ihrer letzten Season des Early Access auf Steam nochmal richtig Gas. Wann der Release der Vollversion ansteht, erfahrt ihr hier vom Chef höchstpersönlich: Chef von Path of Exile 2 spricht über das Datum für den Full-Release, sagt die neue Erweiterung ist der letzte Schritt