Chef von Path of Exile 2 verrät, was er in der nächsten Season spielen will, weckt Hoffnung auf mehr Liebe für Nahkämpfer

Der Chef von Path of Exile 2 verrät MeinMMO im Gespräch was er nächste Season spielen will und seine Wahl könnte die Community ärgern.

Um wen geht es? Jonathan Rogers ist der Chef von Path of Exile 2 und Grinding Gear Games. In einer Pressevorführung zur neuen Erweiterung Return of the Ancients, die am 29. Mai 2026 startet, haben wir die Gelegenheit genutzt, um den Chef zu fragen, was er denn nächste Season spielen wird.

Hier könnt ihr den Trailer zur neuen Season von Path of Exile 2 sehen:

Video starten Path of Exile 2 zeigt neue Endgame-Inhalte in Return of the Ancients im Trailer Autoplay

Nahkampf ohne neue Klasse

Was wird der Chef spielen? Bevor er uns die Frage beantworten wollte, schob Rogers zunächst einmal eine Erklärung vor. Diesmal würde so viel geändert, dass man bislang noch nicht ausgiebig testen konnte, weshalb die Season auch etwas später starten wird.

Er selbst wird jedoch ganz klar zum Nahkämpfer greifen. Genauer gesagt will er die neue Erweiterungsklasse des Martial Artist ausprobieren. Bereits in der Vergangenheit erklärten die beiden Chefs, Jonathan Rogers aber auch Mark Roberts stets, sie würden immer etwas außerhalb der Meta spielen, um zu sehen, wie das Balancing wirklich funktioniert.

Was ist das für eine neue Erweiterungsklasse? Viele Fans hatten sich im Vorhinein gewünscht, die Entwickler würden endlich Schwerter und die passende Klasse dazu mit der neuen Erweiterung einführen. Die einzige große Neuerung beim Nahkampf bleibt hingegen der Martial Artist.

Die Erweiterungsklasse für den Mönch erschafft Illusionen, welche die Fähigkeiten des Mönchs sich wie ein Echo wiederholen lassen. Durch spektrale Glocken sollen die Feinde zerschmettert werden und verheerende Resonanzen erzeugen, wenn man einen kritischen Treffer landet.

Gleichzeitig erhält der Körper des Mönchs Tattoos, mit denen man Runen direkt in den Körper tätowieren kann. Außerdem gibt es neue Bonuseffekte durch die Ausrüstung, die der Martial Artist trägt.

Welche Klasse wollt ihr in der neuen Season gleich spielen und ausprobieren? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Der Chef von Path of Exile 2 setzt bei der Wahl seiner Klasse also auf einen Nahkämpfer, ob das schon die Vorbereitung für den Release des Spiels mitsamt seiner neuen Nahkampf-Klassen ist? Wir bleiben gespannt. Wer die neue Klasse ausprobieren will, kann das bald noch viel einfacher tun: Path of Exile 2 bekommt eine der besten Funktionen seit Release, spart euch den zweiten Monitor