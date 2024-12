Path of Exile 2: Dieser Witch-Build mit Minions bringt euch durch Akt 1-3 und ins Endgame

In Path of Exile 2 spielt sich die Hexe mit ihrer Armee aus Minions ähnlich wie ein Necromancer. Wir zeigen euch einen Witch-Build, mit dem ihr durch alle Akte bis ins Endgame kommt.

Was ist das für ein Build? Es handelt sich hier um den „Minion Infernalist“-Build für die Hexe in Path of Exile 2. Die Witch ist eine der sechs Klassen, die ihr aktuell im Early Access von PoE 2 spielen könnt. Der Build, den wir euch hier vorstellen, bezieht sich auf die Unterklasse „Infernalistin“, mit der die Hexe starke Feuerzauber wirkt, eine Armee aus Untoten befehligt und einen Höllenhund beschwört.

Der Build-Guide orientiert sich an unseren eigenen Spielerfahrungen seit dem Release der „Early Access“-Version von Path of Exile 2 und an den Experten von maxroll.gg.

Wir zeigen euch in unserem Guide, wie ihr eure Hexe optimal auf eurer gesamten Reise skillen solltet und was ihr im Endgame bezüglich der Gemmen und der Spielweise wissen müsst.

Skills für den Anfang: Von Akt 1 bis Akt 3

So kommt ihr durch die drei Akte: Während ihr die Kampagne mit ihren drei Akten durchspielt, erweitert ihr eure Armee aus Minions. Die Minions unterstützen euch im Kampf und sind der Hauptbestandteil eures Builds. Kernpunkt ist der Skill „Flammenschädel“, den ihr im Verlauf der Kampagne bekommt. Beachtet, dass ihr zwischendurch Unterstützungsgemmen in andere Skills setzen müsst.

Akt 1: Alle Skills und Gemmen

Folgende Skills nutzt ihr in Akt 1:

Chaosbolzen (bekommt ihr über euren Zauberstab)

Skelettkrieger (bekommt ihr über euer Zepter) Unterstützungsgemmen: Fleischschild, Elementararmee

Verseuchung

Exhumieren Unterstützungsgemme: Instabile Kreaturen

Skelett-Scharfschützen Unterstützungsgemmen: Kampftempo, Feuerinfusion

Feuerwall Unterstützungsgemme: Festung

Entkräften Unterstützungsgemme: Arkanes Tempo



Skill-Bar: Chaosbolzen, Verseuchung, Exhumieren, Skelett-Scharfschützen, Feuerwall, Entkräften

Sobald ihr Gemmen mit höheren Stufen erhaltet, fügt ihr folgende Skills hinzu:

Skelett-Brandstifter (statt Skelett-Scharfschützen) Unterstützungsgemmen: Streuschuss, Konzentrierte Wirkung

Schwächen Unterstützungsgemme: Fluchmaximierer

Flammenschädel (ihr erhaltet bei einem Kampagnen-Boss eine ungeschnittene Gemme, mit der ihr den speziellen Skill freischalten könnt) → der wichtigste Skill für den Build! Unterstützungsgemmen: Kampftempo, Feuerinfusion

Schmerzopfer Unterstützungsgemmen: Expanse, Beharrlichkeit



Skill-Bar: Verseuchung, Exhumieren, Skelett-Brandstifter, Feuerwall, Entkräften, Schwächen, Schmerzopfer (die restlichen sind „dauerhafte Skills“, aktivieren sich also von selbst)

Um dauerhafte Skills (etwa Flammenschädel) zu aktivieren, nutzt die Taste, die euch angezeigt wird, wenn ihr über den Skill fahrt.

Akt 2: Alle Skills und Gemmen

Was ändere ich in Akt 2? In Akt 2 erhaltet ihr Gemmen mit höheren Stufen, sodass ihr den Skill „Schwächen“ durch „Entflammbarkeit“ ersetzt. Dadurch bufft ihr den Schaden der Flammenschädel.

Euch erwartet in Akt 2 zudem die „Prüfung der Sekhemas“. Schließt ihr sie ab, schaltet ihr quasi eure Unterklasse (Ascendancy) und weitere Skill-Optionen frei. So erhaltet ihr etwa einen Höllenhund, den ihr ebenfalls beschwört.

Folgende Skills nutzt ihr in Akt 2:

Skelettkrieger (bekommt ihr über euer Zepter) Unterstützungsgemmen: Fleischschild, Elementararmee bei Nutzung des Höllenhund-Skills: Brutalität, Letzter Atemzug

Verseuchung

Exhumieren Unterstützungsgemme: Instabile Kreaturen

Skelett-Brandstifter Unterstützungsgemmen: Streuschuss, Konzentrierte Wirkung

Feuerwall Unterstützungsgemmen: Festung, Zauberkaskade

Entflammbarkeit Unterstützungsgemmen: Vergrößerter Effekt, Fluchmaximierer

Flammenschädel Unterstützungsgemmen: Kampftempo, Feuerinfusion

Schmerzopfer Unterstützungsgemmen: Expanse, Beharrlichkeit

Höllenhund Unterstützungsgemmen: Fleischschild, Elementararmee



Skill-Bar: Verseuchung, Exhumieren, Skelett-Brandstifter, Feuerwall, Entflammbarkeit, Schmerzopfer

Spielt ihr mit dem Skill „Höllenhund“, verlegt ihr die Unterstützungsgemmen „Fleischschild“ und „Elementararmee“ dahin. Den Skelettkriegern fügt ihr stattdessen „Brutalität“ und „Letzter Atemzug“ hinzu. Macht ihr die „Prüfung der Sekhemas“ erst später, lasst ihr eure Skelettkrieger so, wie sie sind.

Akt 3: Alle Skills und Gemmen

Was ändere ich in Akt 3? In Akt 3 ändert ihr nichts an den Skills, die ihr nutzt. Jedoch erhaltet ihr Sphären für weitere Fassungen eurer Unterstützungsgemmen und könnt die Skills demnach einfach ausbauen. Dazu verbessert ihr die Stufen eurer Skills, fügt weitere Unterstützungsgemmen hinzu und baut Willen auf, den ihr für viele Skills und Minions benötigt. Ab Akt 3 droppen Unterstützungsgemmen der Stufe 2.

Folgende Unterstützungsgemmen fügt ihr in Akt 3 hinzu:

Flammenschädel: Durchdringendes Feuer (statt Kampftempo), Fressrausch

Skelettkrieger: Splinter (statt Letzter Atemzug), Großer Schwung

Skelett-Brandstifter: Kampftempo

Höllenhund: Verstümmeln

Skill-Bar: Verseuchung, Exhumieren, Skelett-Brandstifter, Feuerwall, Entflammbarkeit, Schmerzopfer

Tipp: Um alle Unterstützungsgemmen sehen zu können, entfernt den Haken bei „Empfohlene Gemmen anzeigen“.

Minion Infernalist: Gameplay

Wie spielt sich der Build? Die Spielweise zieht sich durch alle drei Akte durch, mit kleinen Änderungen eurer Skills und Unterstützungsgemmen:

Einer der wichtigsten Skills für den Build, den ihr freischaltet, ist Feuerwall. Damit verursacht ihr Brandschaden, aber viel wichtiger: später kommen die Flammenschädel hinzu, die aus dem Feuerwall rausfliegen und automatisch Gegner angreifen. Im Prinzip könnt ihr dann euren Feuerwall spammen, solange ihr genügend Mana habt, und eure Gegner mit den Flammenschädeln grillen. Die Flammenschädel tauchen nicht in der Skill-Bar auf und sind dauerhaft.

Zusätzlich verringert Entflammbarkeit den Feuerwiderstand der Gegner. Den Skill braucht ihr also in der Skill-Bar.

Exhumieren fügt Feinden Schaden hinzu und fügt Kreaturen aus den Leichen in dem Bereich zusammen, die kurzzeitig für euch kämpfen. Nutzt den Skill, während die Flammenschädel eure Gegner grillen, um immer möglichst viele Minions zu haben.

Verseuchung schwächt Gegner und fügt ihnen Chaosschaden über Zeit hinzu. Habt ihr zu viele Skills in eurer Bar oder wollt generell weniger Tasten drücken, ist das der Skill, den ihr weglassen könnt.

Schmerzopfer bufft eure Minions – mit Unterstützungsgemmen geht es auch nicht mehr so schnell kaputt.

Euer Zepter verschafft euch Skelettkrieger, die sich selbst wiederbeleben. Ihr rüstet den Skill also nicht in der Skill-Bar aus, die Skelette spawnen und unterstützen euch automatisch.

Auch eure Skelett-Scharfschützen kämpfen und beleben sich von selbst, jedoch könnt ihr da noch den Befehl drücken, mit dem sie einen Gaspfeil auf die Feinde schießen. Ihr könnt so viele Scharfschützen nutzen, wie euer Wille es zulässt.

Ersetzt ihr die Skelett-Scharfschützen während Akt 1 durch die Skelett-Brandstifter, reichen 2 Stück aus. Die Brandstifter können auf Befehl andere Kreaturen explodieren lassen. Ansonsten unterstützen sie euch auch automatisch im Kampf, ohne dass ihr etwas aktivieren müsst.

Der Höllenhund entzündet Gegner und nimmt einen Anteil des Schadens auf sich, den ihr sonst erleiden würdet. Ihr rüstet den Skill nicht in eurer Bar aus, er ist dauerhaft.

Achtet auf die Anzeige in der linken oberen Ecke. Dort seht ihr, wie viele Minions aktiv sind. Ihr könnt immer 10 Flammenschädel gleichzeitig haben. Werden es weniger, legt einen Feuerwall nach.

Witch-Build: Ausrüstung

Welche Items rüste ich aus? In der Kampagne trefft ihr vor allem auf Gegner, die physischen Schaden verursachen. Hier helfen auch Ausrüstungsgegenstände, die eure Rüstung und euren Energieschild erhöhen. Wichtig ist es zudem, dass ihr eure Widerstände gegen Feuer, Kälte und Blitz erhöht. Ihr könnt Sockel in Rüstungen hinzufügen und Runen einsetzen, die Widerstände, Rüstung und andere defensive Werte steigern.

Dazu ist es wichtig, eure maximalen Lebenspunkte zu erhöhen. Auch eine hohe Bewegungsgeschwindigkeit ist wichtig, um Angriffen ausweichen und Prüfungen auf Zeit besser bewältigen zu können.

Was eure Haupt- und Nebenhand betrifft, empfiehlt es sich, ein Zepter und einen Schild auszurüsten. Zepter verschaffen euch den Skill „Skelettkrieger“, den ihr somit nicht auf der Skill-Bar braucht. Als Attribute eignen sich hier jene, die ebenfalls mit euren Minions zusammenhängen, etwa:

Level auf Minion-Skills

Verbündete haben erhöhten Schaden

Verbündete haben erhöhte Angriffsgeschwindigkeit

Erhöhter Wille

Tipp: Schaut regelmäßig bei den NPC-Händlern vorbei. Nach jedem Level-Up eures Spielercharakters ändert sich das Angebot und ihr könnt so richtig starke Items bekommen. Falls es euch an Gold mangelt, sammelt so viel Gear wie möglich auf und teleportiert euch zwischendurch zurück zur Stadt, um es zu verkaufen.

Witch-Build: Aszendenzklasse

Was sind Aszendenzklassen? Die gab es schon im ersten Path of Exile und sie ermöglichen es euch, eure Klasse zu spezialisieren, indem ihr dem Pfad einer Aszendenz folgt. Die ersten Punkte für eure Spezialisierung bekommt ihr in Akt 2 durch die „Prüfung der Sekhemas“.

Ihr folgt dem Infernalist-Weg und rüstet nach und nach folgende Punkte aus:

Loyaler Höllenhund

Verändertes Fleisch

Beidats Wille

Beidats Hand

Mit dem Pfad erhaltet ihr einen Höllenhund, der den Schaden, der auf euch eintrifft, reduziert. Dazu bekommt ihr mehr Lebenspunkte, mehr Willen und ein höheres Energieschild.

Witch-Build: Passive Skills

Wie verteile ich meine passiven Skill-Punkte? Für Akt 1-3 und den Cruel-Modus arbeitet ihr euch nach rechts und nach links oben und aktiviert die Punkte, die mit euren Minions zusammenhängen. Dazu gehören unter anderem:

Minions verursachen erhöhten Schaden

Minions haben ein erhöhtes Leben

Minions werden schneller wiederbelebt

Minions haben eine erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit

Hier seht ihr empfohlene Minion-Knoten und die Reihenfolge, in der ihr sie einsammelt.

Zwischendurch holt ihr Punkte ab, die eure Intelligenz erhöhen, denn die ist für den Build essenziell. Fehlen euch Intelligenz-Punkte, könnt ihr manche Skills schlicht nicht verbessern/ausrüsten. Habt ihr „genug“ Intelligenz, könnt ihr einzelne Punkte auch für Stärke oder Geschicklichkeit ausgeben, je nachdem, was euer Gear erfordert.

Einen vollständigen Skill-Tree für alle Akte und das Endgame findet ihr auf maxroll.gg.

Bei dem NPC „Der Verhüllte“ könnt ihr eure Skills für Gold überarbeiten. Er hat aber auch noch eine weitere nützliche Funktion:

Skills für den „Cruel“-Modus

Im Early Access von Path of Exile 2 gibt es aktuell 3 Akte, später soll es 6 geben. Um die fehlenden Akte 4–6 zu kompensieren, haben die Entwickler den Cruel-Modus eingeführt. Sobald ihr Akt 3 abgeschlossen habt, spielt ihr im Cruel-Modus das Spiel ein weiteres Mal von Akt 1 bis Akt 3 durch – doch dieses Mal ist die Schwierigkeit höher als zuvor.

Was ändere ich im Cruel-Modus? Im Cruel-Modus kommen zwei weitere Skills hinzu. Der neue Skelett-Sturmmagier (hier reicht einer) schockt Gegner und die Skelettkleriker (1-2) buffen und heilen eure Skelette. „Grimmiges Festmahl“ verschafft euch eine höhere Defensive, indem Gegner nach dem Tod Überreste fallen lassen, die euren Energieschild auffüllen.

Folgende Skills nutzt ihr im Cruel-Modus:

Skelettkrieger (bekommt ihr über euer Zepter) Unterstützungsgemmen: Brutalität, Splinter, Großer Schwung

Exhumieren Unterstützungsgemme: Instabile Kreaturen, Legion des Höllenfeuers

Skelett-Brandstifter Unterstützungsgemmen: Streuschuss, Konzentrierte Wirkung, Kampftempo

Feuerwall Unterstützungsgemmen: Festung, Zauberkaskade

Entflammbarkeit Unterstützungsgemmen: Vergrößerter Effekt, Fluchmaximierer

Flammenschädel Unterstützungsgemmen: Durchdringendes Feuer, Fressrausch, Feuerinfusion

Schmerzopfer Unterstützungsgemmen: Expanse, Beharrlichkeit

Höllenhund Unterstützungsgemmen: Fleischschild, Elementararmee, Verstümmeln, Strip Away (sobald ihr einen 4. Slot habt)

Skelett-Sturmmagier Unterstützungsgemmen: Aufladen, Kontrollierte Zerstörung

Skelettkleriker Unterstützungsgemmen: Letzter Atemzug, Einfallsreichtum

Grimmiges Festmahl

Skill-Bar: Exhumieren, Skelett-Brandstifter, Feuerwall, Entflammbarkeit, Schmerzopfer, Skelett-Sturmmagier

Sobald ihr höhere Unterstützungsgemmen erhaltet, überarbeitet ihr sie wie folgt:

Höllenhund: Verstümmeln ändern in Feuer-Anfälligkeit

Skelett-Brandstifter: Konzentrierte Wirkung ändern in Fressrausch

Skelettkrieger: Großer Schwung ändern in Verstümmeln

Flammenschädel: Fressrausch und Feuerinfusion ändern in Elementarfokus und Feueropferung

Skelett-Sturmmagier: Kontrollierte Zerstörung ändern in Sturmfeuer

Bekommt ihr weitere Sockel für die Unterstützungsgemmen, fügt ihr folgende im 3. Slot hinzu:

Skelett-Sturmmagier: Überladen

Skelettkleriker: Arkanes Tempo

Witch-Build mit Minions im Endgame

Was ändere ich im Endgame? Im Endgame angekommen, stellt ihr ein paar eurer Skills um und baut vorhandene weiter aus. Auch hier setzt ihr auf eine große Armee aus Minions und die starken Flammenschädel, aber auch auf defensive Skills.

Endgame: Alle Skills und Gemmen

Folgende Skills eignen sich für den Start im Endgame:

Höllenhund Unterstützungsgemmen: Fleischschild, Verstümmeln, Feuer-Anfälligkeit, Strip Away, Blenden

Leichenexplosion Unterstützungsgemmen: Arkanes Tempo,

Entflammbarkeit Unterstützungsgemmen: Zauberkaskade, Fluchmaximierer, Inspiration

Skelettkrieger Unterstützungsgemmen: Brutalität, Splinter, Todesstoß, Überwältigen, Großer Schwung

Skelett-Brandstifter Unterstützungsgemmen: Heft, Streuschuss, Kampftempo, Feuerinfusion, Feueropferung

Feuerwall Unterstützungsgemmen: Festung, Mobilität, Arkane Woge

Flammenschädel Unterstützungsgemmen: Fressrausch, Instabile Kreaturen, Elementarfokus, Durchdringendes Feuer

Schmerzopfer Unterstützungsgemmen: Beharrlichkeit, Vergrößerter Effekt, Rauschfontäne, Manafontäne, Blutfontäne

Blink Unterstützungsgemmen: Zweite Luft, Einfallsreichtum

Grimmiges Festmahl Unterstützungsgemmen: Klarheit



Mehr zu dem Skill „Blink“ erfahrt ihr hier:

Der „Minion Infernalist“-Build für die Hexe in Path of Exile 2 ist eine gute Wahl für den gesamten Content und könnte genau das Richtige für euch sein, wenn ihr sonst gerne Necromancer spielt. Mit kleinen Änderungen seid ihr damit für alle Akte, den Cruel-Modus und das Endgame auf der sicheren Seite. Einen Einblick in die sechs Klassen aus dem Early Access bekommt ihr hier: Path of Exile 2: Tier List zu den stärksten Klassen im Spiel