Forza Horizon 6: Festival Playlist Frühling (11.06.) – So schafft ihr alle Herausforderungen

In Forza Horizon 6 ist die Festival-Playlist für die Frühlings-Season gestartet. Wir zeigen euch auf MeinMMO, wie ihr die verschiedenen Herausforderungen entspannt abschließen könnt.

Was bietet die Festival-Playlist? Mit der Festival-Playlist startet wie im Vorgänger auch eine Reihe von Herausforderungen, die euch mit starken und limitierten Belohnungen beschenken. Oft verlangen sie von euch den Abschluss diverser Rennen oder Aktivitäten in der Open World.

Für Profi-Rennfahrer sind diese Aufgaben entspannt zu lösen, doch solltet ihr öfter an derselben Herausforderung scheitern, kann es sinnvoll sein, Empfehlungen aus der Community anzunehmen – vor allem, wenn es um das Tuning von Autos geht.

Wöchentliche Herausforderung

Bei den Weekly Challenges gibt es vier Herausforderungen, die ihr nacheinander abschließen müsst. Wir zeigen euch jetzt, wie ihr sie schnell und ohne großen Stress angehen könnt.

Besitzt und fahrt den 2024er RAM 1500 TRX

Als ersten Teil der wöchentlichen Herausforderung müsst ihr den 2024er RAM 1500 TRX besitzen und fahren. Diesen könnt ihr einfach in der Autoshow für 95.000 kaufen.

Verdient 3 Sterne bei Gefahrenschildern im 2024er RAM 1500 TRX

Bei dieser Challenge müsst ihr einfach nur mit ausreichender Geschwindigkeit einen Gefahrenschild-Sprung absolvieren. Hierfür kommen verschiedene Schilder infrage, wobei es sein kann, dass ihr den Pickup mit etwas Leistungstuning versehen müsst.

Wir haben uns beim Tuning grundlos teuer ausgetobt und das Setup genutzt:

Code: 890 696 605

Verdient 5 Großartige-Zerstörung-Skills im 2024er RAM 1500 TRX

Für diesen Teil der wöchentlichen Herausforderung müsst ihr nichts Besonderes wissen oder können. Es ist so simpel, wie es klingt: Macht Sachen kaputt.

Gewinne ein Querfeldeinrennen im 2024er RAM 1500 TRX

Wir haben uns ein zufälliges Querfeldeinrennen ausgesucht und sind es mit dem bereits weiter oben erwähnten Tuning gefahren. Das hat geklappt. Ihr müsst das Rennen ohnehin nicht auf einem bestimmten Schwierigkeitsgrad gewinnen und könnt die Stufe notfalls etwas runterstellen.

Video starten Forza Horizon 6 zeigt sein vielseitiges Setting im Launch-Trailer Autoplay

Fotoherausforderung

Hier müsst ihr ein Foto von einem Auto der Kategorie „Track-Toy“ am Weltraumbahnhof machen, an dem ihr auch im Verlauf der Kampagne vorbeikommt. Welches Track-Toy ihr dafür nehmt, ist euch überlassen. Das günstigste Track-Toy, das ihr in der Autoshow erwerben könnt, ist der Mazda MX-5 Cup von 2017.

Schatzsuche

Ihr müsst in Tokyo am Hafen eine Schatzkiste finden und mit eurem Auto zerstören. Der Standort müsste euch auf der Karte angezeigt werden.

Falls ihr Schwierigkeiten habt, sie am Hafen ausfindig zu machen: Sie steht auf dem „Dach“ der Lagerhalle. Ihr müsst verschiedene Rampen benutzen, um erst auf das Nebengebäude und von dort aus auf die Halle mit der Kiste zu gelangen. Dach steht hierbei in Anführungszeichen, weil die Kiste nicht direkt auf dem Dach steht, sondern auf einer befahrbaren Fläche am Gebäuderand eine Etage weiter unten.

Lasst euch einfach vom Dach auf die besagte Ebene fallen. Solltet ihr die Kiste verfehlen oder so, nutzt die Zurückspulen-Funktion.

Saisonmeisterschaften

Es gibt wieder eine Reihe von Seasonal Championships, die aus drei Rennen bestehen, die ihr gewinnen müsst.

Heizen auf dem Highway (A|700; Moderne Muscle-Cars)

Das Zeug zum Klassiker (C|500; Klassische Sportwagen)

Federleicht (B|600; Pickups und Allrads)

Solltet ihr Probleme haben, die Rennen zu gewinnen, stellt die Schwierigkeit im Free-Roam runter – also noch vor dem Rennstart. Das könnte helfen. Die Schwierigkeit der Championchips ist von eurer im Vorhinein eingestellten Stufe abhängig.

Saisonale PR-Stunts

Die PR-Stunts können etwas kniffliger sein, vor allem, da ihr immer ein japanisches Auto auf der Stufe A mit einer maximalen Wertung von 700 nutzen müsst.

Wir geben euch deshalb Autos und Tunings an die Hand, mit denen wir die jeweilige Aktivität geschafft haben. Dabei haben wir jedoch nicht darauf geachtet, möglichst sparsam zu sein oder immer dasselbe Auto zu verwenden. Wer aber die vergangenen Wochen schon unsere Tunings genutzt hat, darf sich wieder auf mehrere Einsätze des Subaru BRATs freuen.

Zeitrennen – Soni-Zeitrennen

1985er Toyota Sprinter Trueno GT Apex

Code: 462 818 695

Blitzer – Shibuya-Kreuzung

Toyota Sprinter Trueno GT Apex (1985)

Code: 462 818 695

Subaru BRAT GL 1980

Code: 118 312 557

Drift-Zone – Meeresküstenstrecke

Nissan Silvia K’S (1989)

Code: 512 894 472

Trailblazer – Küstenabfahrt

Subaru IMPREZA WRX STI (2005)

Code: 129 272 203

Subaru BRAT GL 1980

Code: 118 312 557

Horizon-Play

Verdient 3 Sauberes-Rennen-Skills bei Talentrennen

Um an einem Talentrennen teilzunehmen, geht auf: Menü → Online → Horizon Play! → Touge-Showdow

Falls ihr andere Empfehlungen für die verschiedenen Herausforderungen habt, teilt sie gerne mit der Community und schreibt sie in die Kommentare. Fehlt euch etwas in unserem Guide? Ebenfalls her damit!

Falls ihr das wohl bekannteste Touge-Fahrzeug im Spiel haben und wie Takumi Fujiwara aus dem Anime/ Manga Initial D den Mount Haruna hinunterrasen wollt, erfahrt ihr in diesem Artikel auf MeinMMO, wie ihr seinen legendären Eight-Six bekommt: Forza Horizon 6: So bekommt ihr den Toyota AE86 FE