Das neue Forza Horizon 6 spielt in Japan und legt dabei großen Wert auf die japanische Kultur. Einen Seitenhieb gegen Nintendo und Pokémon gab es trotzdem.

Inwiefern macht sich das Spiel über Pokémon lustig? In Forza Horizon 6 könnt ihr verschiedene Ingame-Radiosender hören, während ihr durch Japan fahrt. Auf einem dieser Radiosender, Hospital Records, machen sich die beiden Radiomoderatoren über Nintendo und ihre juristische Haltung bezüglich Pokémon lustig.

Einer der beiden Moderatoren sagt in der englischen Sprachausgabe: „Grab your camera and snap ’em all“, was auf Deutsch so viel heißt wie: „Nimm deine Kamera und fotografiere sie alle.“ Das ist eine Anspielung auf den bekannten Slogan von Pokémon: „Gotta catch ’em all“ (deutsch: „Schnapp sie dir alle“).

Dies wird bestärkt durch die Antwort des zweiten Moderators: „Das ist wie dieses japanische Sammelspiel, das wir aus rechtlichen Gründen nicht erwähnen dürfen.“ Einen Clip des Dialogs seht ihr auf X.

Video starten Forza Horizon 6 zeigt sein vielseitiges Setting im Launch-Trailer Autoplay

Was hat das mit Palworld zu tun? Das Gespräch der beiden Moderatoren ist eine humorvolle Anspielung auf Nintendos juristische Haltung in Bezug auf Pokémon.

Nintendo hat unter Gamern den Ruf, juristische Schritte einzuleiten, sobald Pokémon oder eine andere Marke des japanischen Unternehmens thematisiert werden. In den vergangenen Jahren – also insbesondere während der Entwicklung von Forza Horizon 6 – beschäftigte vor allem Nintendos Rechtsstreit mit Palworld die Gaming-Welt.

Am 18. September 2024 reichte Nintendo in Japan eine Patentverletzungsklage gegen Pocketpair ein, den Entwickler von Palworld. Dort heißt es, das Spiel verletze mehrere Patentrechte von Nintendo. Diese Patente sollen bestimmte Spielmechaniken schützen, die in Pokémon-Spielen vorkommen.

Pokémon hat einen festen Platz in der modernen japanischen Kultur. Das sah auch MeinMMO-Autor Max Handwerk, als er 2023 im Rahmen der Pokémon-Weltmeisterschaft in Yokohama war. Ein Jahr später blickte er auf seine Reise zurück und beschrieb das Event in Japan als das Paradies für alle, die Pokémon lieben.