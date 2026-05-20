Ich habe den neuen DLC von Total War: Warhammer 3 als einer der ersten in Europa gespielt und mich neu verliebt

Total War: Warhammer 3 bekommt mit Bhashiva und ihren Tierkriegern einen neuen DLC – oder einen „Mini-DLC“, denn diesmal kommt lediglich ein neuer Lord dazu. MeinMMO-Redakteur und Warhammer-Experte Benedict Grothaus hat vor (fast) allen anderen gespielt und in persönlicher Rekordzeit eine Kampagne beendet. Bhashiva mach gefährlich viel Spaß.

Meine Steam-Uhr sagt, dass ich mittlerweile 874 Stunden in Total War: Warhammer 3 verbracht habe. Es ist damit eines meiner meistgespielten Spiele auf Steam – und es kommen nochmal rund 150-200 Stunden dazu mit der Gamepass-Version, die ich zu Release gezockt habe. Und ich besitze all seine DLCs, die das Spiel als Ganzes absurd teuer machen. Man kann also durchaus sagen… ich mag dieses Total War.

Jetzt hat Creative Assembly einen neuen DLC angekündigt, der mit 4,99 günstiger ist als alle vorigen: das „Character Pack“ für Bhashiva und ihre Tiger Warriors. Der neue legendäre Lord wird eine Sub-Fraktion des Großkaiserreichs Cathay, eine Fraktion, die ich schon ewig nicht mehr angefasst habe.

Bereits vorab und vor fast allen anderen Testern in Europa, möglicherweise weltweit – so genau konnte mir das mein Kontakt nicht sagen – durfte ich Bhashiva spielen und noch bevor alle anderen überhaupt zocken durften, war ich schon mit der Kampagne durch. Ja, die neue Fraktion hat mich wirklich so sehr gefesselt. Und das, obwohl sie mich zu etwas gezwungen hat, was ich eigentlich weniger mag.

Video starten Total War: Warhammer 3 gibt einen Überblick über die Tigerkrieger und ihre Anführerin Autoplay

Bhashiva, die Katze, bei der ihr lieber das richtige Futter kaufen solltet

Obwohl Total War die Genres mischt, spiele ich Warhammer 3 lieber als Rundenstrategie (wie das Tabletop-Vorbild) und weniger als Echtzeitstrategie. Die Schlachten löse ich oft über den „Auto Resolve“ und werfe entsprechend einfach genügend Armeen auf den Gegner, um den Sieg zu sichern.

Bei Bhashiva ist das anders: sie startet zwischen Ogern und Grünhäuten im Osten, ein Stück westlich von Cathay, mitten im Gebirge. Bereits ihre anfängliche Feind-Fraktion ist zäh, wirklich übel ist aber die Nähe zu Grimgork, traditionell einem der stärksten Lords überhaupt im Spiel.

Um hier Siege zu sichern, musste ich die meisten Schlachten selbst schlagen und strategisches Geschick beweisen. Zum Glück, denn hier hat mich der DLC komplett gefesselt. Bhashiva selbst, wie auch ihre Tigerkrieger, sind herrlich zu steuern.

Sie flitzen über das Schlachtfeld (schneller als die meiste Infanterie) und zerlegen mit ihren Klingen und Klauen alles, was ihnen vor die Schnurrhaare kommt. Bhashiva ist dabei die eleganteste von ihnen, mit der ich selbst den mächtigen WAAAGH-Boss Grimgork im 1-zu-1 zerlegt habe.

Allzu sehr will ich aufs Gameplay aber gar nicht eingehen, denn die Entwickler haben schon stolze 90 Minuten von Bhasiva im Spiel gezeigt. Viel wichtiger ist mir ohnehin, was Bhashiva mir klar gemacht hat.

Der Tigerhof ist eine der neuen Mechaniken. Relikte sorgen für Buffs im Tigerhof. Über die “Armeen von Shan-Yang” lassen sich Truppen-Limits erhöhen und starke Buffs kaufen. Aufträge des Eisernen Kaisers. Die neuen Tigerkrieger sind so stark, dass ich sie selbst spät im Spiel nicht tauschen musste. Bhashiva zuzusehen, ist einfach köstlich.

Eine alte Liebe neu entfacht

Cathay war das erste Volk, die ich damals in der Grund-Kampagne von Total War: Warhammer 3 gespielt und danach nur wieder angefasst habe, als Juan-Bo irgendwann dazu kam – und selbst da nur kurz.

Um euch kurz ein wenig abzuholen, was genau die Tigerkrieger so besonders macht: sie gehören zwar zu Cathay und ihre Einheiten sind für alle Cathay-Lords verfügbar, allerdings bringen sie vollkommen eigene Mechaniken mit sich. Das fängt schon bei den Einheiten an:

Bhashiva kann nur Tigerkrieger rekrutieren, außer sie steigt in der „Eisernen Gunst“ des Drachenkaisers von Cathay auf. Dann erhält sie sehr limitierten Zugriff auf Cathay-Einheiten, ähnlich wie es bei Chaoszwergen der Fall ist.

Diese Gunst kann auch genutzt werden, um einzelne Buffs zu kaufen, die dann an Einheiten angehängt werden – wie die Orks es mit ihrem Schrott machen.

Kommandanten sind ähnlich beschränkt: wie bei den Beastmen müssen zusätzliche Armeen mit der gleichen Währung freigeschaltet werden, ehe ihr neue Lords rekrutieren dürft.

Durch den „Tigerhof“ schalten die Krieger globale Kampagnen-Buffs und sogar aktive Fähigkeiten oder neue Stellungen für alle Kommandanten bzw. deren Armeen frei… ein bisschen wie der Kompass von Cathay.

Dazu muss Bhashiva aber Relikte finden, die in der Welt verstreut sind und die über den Städten angezeigt werden, vergleichbar mit der Schatz-Jagd von Eisenstirn oder den Nagash-Büchern der Vampire.

Dadurch spielt sich Bhashiva wie eine vollkommen neue Fraktion, der man zugleich die Cathay-Identität voll und ganz anmerkt. Und ja, die ganzen Vergleiche mit den anderen Völkern sind Absicht, denn:

Total War: Warhammer 3 setzt gerade mehr auf „Remix“ als auf neuen Content…

… und das ist gut so. Das Character Pack ist ein „Mini-DLC“, der lediglich eine neue Fraktion bringt und nicht einmal eine ganze. Nur einen Lord mit neuen Mechaniken und gänzlich anderen als die Fraktion, der er angehört.

Creative Assembly schafft es damit, neue Inhalte zu bringen, ohne gleich die ganze Balance zu stören. Die Entwickler müssen die Map und Startpunkte anderer Lords nicht zu sehr umbauen und nicht allzu viel an der Stärke justieren. Bei den mittlerweile 24 Völkern und über 100 spielbaren Lords ist das auch ein Kraftakt.

Schon zuvor hat Aislinn ähnlich neuen Wind in eine alte Fraktion gebracht, indem er sich gänzlich anders spielt als alle anderen Hochelfen (übrigens auch dank seiner ziemlich brutalen Lore) oder Dechala, die sich Mechaniken anderer Völker borgt und leicht abwandelt.

Natürlich habe ich immer noch Lust auf große DLCs mit komplett neuen Völkern und die Map ist groß genug für ein paar Erweiterungen in gewisse Richtungen (hust Ind und Nippon). Die Tigerkrieger dippen aber sogar hier ein wenig rein, denn die Katzen selbst folgen den Göttern Inds und ein wenig der Ind-Lore steckt auch in der neuen Kampagne.

Mini-DLCs wie die Tigerkrieger kommen öfter, wenn ihr sie wollt

Nach meinem Anspielen habe ich noch einmal 20 Minuten lang mit Richard Aldridge, dem Senior Game Director, und Josh King, dem Director des Spiels, über den neuen DLC sprechen. Meine Frage, ob mehr dieser „Remix“-Ideen kommen würden, wurde recht ausführlich beantwortet. Die Kurzfassung ist: Ja, wenn es gut ankommt und die Spieler mehr davon wollen.

Auf die Frage hin, warum Bhashiva und ihre Tigerkrieger sich zwar ähnlich wie Cathay spielen, zugleich dann aber doch überhaupt nicht, antwortete mir Richard Aldridge:

Wir wollten den Spielern eine neue Erfahrung bieten, wie wir es immer tun. Wir wollen Fan-Favoriten, neue und berühmte Charaktere implementieren, und Bhashiva ist so ein wenig das Paradebeispiel für: sie ist nicht bekannt, aber sie bietet etwas anderes. Sie erlaubt dir, diese Fantasie auszuleben, außerhalb der Grenzen von Cathay zu agieren, während alle Charaktere bisher sich eher innerhalb aufgehalten haben. Sie sollte mehr in der Offensive sein. Immer noch beschützend, aber mit einem besonderen Dreh. Sie hat diese Missionen von Zhao, um auszuziehen und proaktiv zu sein. Josh und das Kampf-Team haben hier versucht, eine Nische für sie und ihre Tiger zu finden. Richard Aldridge, Senior Game Director von Total War: Warhammer 3

Ziel sei es mit Bhashiva und ihren Tigerkriegern gewesen, ihre Wildheit hervorzuheben und zugleich ihre Fähigkeit, diese mit einer gewissen Ordnung zu verheiraten – was, wie ich finde, gut gelungen ist. Zu den neuen Fraktionen und einer möglichen Map-Erweiterung konnten mir die beiden Entwickler allerdings noch nichts sagen.

Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von den Tigerkriegern haltet und welche neuen Fraktionen ihr gerne im Spiel sehen würdet oder welche noch schmerzlich fehlen.

Auch, wenn Bhashiva gerade mit dem für Total-War-DLCs günstigen Preis von 4,99 am 21. Mai erscheint, schätzen die beiden Entwickler sie eher als einen Charakter für fortgeschrittene Spieler ein, allein, weil die Harte Horde gerne mal früh an die Tür klopft. Einsteiger sind hier besser bedient: Hier sind 5 Fraktionen, mit denen ihr ideal in Total War: Warhammer anfangen könnt – Und 3, die ihr vermeiden solltet