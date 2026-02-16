Der erste Mini-DLC für Total War: Warhammer 3 ist offiziell, führt ein Volk ein, über das Fans lange spekuliert haben

Die Entwickler von Total War: Warhammer 3 haben jetzt ganz offiziell den ersten Mini-DLC für das große Strategiespiel angekündigt. Der liefert ein Volk, über das Fans nun schon sehr lange spekuliert haben, enthält aber auch eine große Überraschung.

Was ist das für ein DLC? Fans müssen sich gedulden, bis Nagash das Ende der Welt im nächsten großen DLC zu Total War: Warhammer 3 einläutet. Zuvor gibt es neues Futter für Cathay – ein vom alten China inspiriertes Volk in Warhammer Fantasy, das von mächtigen und uralten Drachen regiert wird.

Dieser neue DLC ist der erste von mehreren geplanten Mini-DLCs, sogenannten „Character Packs“. Diese sollen Fans in einem schnelleren Tempo mit neuen Inhalten versorgen, als es umfangreiche DLCs zulassen. Dafür fallen die aber auch vom Inhalt her überschaubarer aus. 

Das erste Character Pack führt ein Volk in Total War: Warhammer 3 ein, das schon lange auf dem Radar der Fans war: Die Tigermenschen. Diese wurden bereits an mehreren Stellen im Spiel erwähnt, mehr aber auch nicht. Mit dem DLC könnt ihr als Cathay erstmals einige von ihnen auf das Schlachtfeld mitnehmen.

Einen Trailer für die Tigermenschen gibt es noch nicht, sie sind aber Teil von Cathay:

Der Trailer zur Fraktion Großkaiserreich Cathay in Total War: Warhammer 3
Die Tigermenschen sind offiziell das erste Mini-DLC

Was steckt drin im DLC? Das Character Pack beinhaltet:

  • 1 legendären Lord (und damit eine neue, spielbare Fraktion)
  • 1 normaler Lord, den ihr für eure Armeen anheuern könnt
  • 1 normaler Held, mit besonderen Fähigkeiten
  • 3 einzigartige Einheiten

Der neue legendäre Lord ist Bhashiva, eine mächtige Tigerfrau mit weißem Fell. Mit einem Katar (ein Faustdolch, der historisch aus Indien statt) in jeder Hand soll sie sich wie ein Schatten auf dem Schlachtfeld bewegen und besonders schnell sein.

Offizielles Artwork zu den Tigermenschen in Total War: Warhammer 3
Das ist der erste Blick, den ihr auf den neuen Legendären Lord des DLCs werfen dürft.

Bhashiva ist übrigens eine komplett neue Figur in der Lore von Warhammer Fantasy und wurde von Creative Assembly in Zusammenarbeit mit Games Workshop erdacht. Der normale Held ist ein “Clawspeaker”, ein Zauberer mit Zugriff auf die Lehre der Bestien.

Neben dem DLC soll auch ein legendärer Held erscheinen, allerdings kostenlos für alle Spieler. Um wen es sich dabei handelt, haben die Entwickler nicht verraten.

Clawspeaker sind die neuen Zauberer der Tigermenschen für Cathay in Total War: Warhammer 3.

Fans sind überrascht, aber auch begeistert

Wie reagieren die Fans darauf? Bislang ist die Resonanz der Community auf den ersten Mini-DLC durchweg positiv. 

Die Tigermenschen wurden sich schon lange gewünscht. Und auch wenn einige Fans mit einem anderen legendären Lord (etwa dem Affenkönig, von dem es auch eine Version in Warhammer gibt) gerechnet haben, so wird die Tigerin freundlich empfangen. 

  • „Ich habe fest mit Li Dao oder dem Affenkönig gerechnet, ein komplett neuer Charakter ist überraschend“, schreibt ein Fan unter einem Post auf Reddit
  • Ein anderer meint „Das ist lowkey hype, wird dem Cathay-Roster definitiv mehr Identität verleihen.“ (Quelle: Reddit)

Auch der Preis des neuen DLCs sorgt für Zustimmung. Das Character Pack wird 3.99 £ (4,99 €) kosten. „Sieht fair aus“, meint sock_with_a_ticket auf Reddit.

Wann erscheint der DLC? Einen genauen Release-Termin haben die Entwickler noch nicht verraten, der DLC soll aber noch Ende Frühling und damit vor „Lords of the End Times“ erscheinen.

Wollt ihr eure DLC-Sammlung vor Release der Tigermenschen noch erweitern, so gibt es jetzt eine gute Gelegenheit dazu. Aktuell sind nämlich alle DLCs zu Total War Warhammer im Preis reduziert. Mehr dazu lest ihr hier: Eines der besten Spiele zu Warhammer ist auf Steam im Sale samt aller DLCs der letzten 10 Jahre, kostet trotzdem über 200 Euro

Quelle(n): community.creative-assembly.com
