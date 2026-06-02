Die beliebteste Mod des neuen Sims-Konkurrenten beweist, dass sich die Spielerschaft weiterhin treu geblieben ist

Paralives befindet sich erst seit etwas mehr als einer Woche im Early Access auf Steam und die Community hat bereits die ersten Favoriten, was ihre Mods betrifft. Und die überraschen exakt niemanden.

Was ist die beliebteste Mod? Die beliebteste Mod für Paralives, den neuen Lebenssimulator, der oft als ein Konkurrent für Die Sims angesehen wird, ist eine Mod, die sich auf die Anatomie der spielbaren Menschen bezieht. Vor allem auf die im südlichen Bereich.

Es handelt sich um die Mod mit dem wunderbaren Namen – lasst ihn euch so richtig auf der Zunge zergehen – „Parapenis“ auf Nexusmods. (Warnung: Über den Link kommt ihr auf die Seite mit Bildern der Inhalte aus der Mod!) Diese ist eine NSFW-Mod, die den Bewohnern in Paralives die Unterwäsche sowie sämtliche Zensier-Blurrs wegnimmt. Dafür bietet sie im Gegenzug eine Auswahl von Designmöglichkeiten, um das dritte Bein der Person nach eigenem Belieben zu gestalten.

Und was soll man sagen? Sie befindet sich in den Trends sowie den beliebtesten Paralives-Mods auf dem ersten Platz und wurde bereits ganze 5.100 Mal heruntergeladen.

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Beliebteste Mod ist eine NSFW-Mod, doch das schockt niemanden

Wieso ist das keine Überraschung? Auch der bisherige Lebenssimulator-Riese, die Sims, besitzt eine ähnliche Mod, nämlich die berühmt-berüchtigte Wicked-Whims-Mod, die so ziemlich jedem Sims-Spieler bekannt ist. Ob man sie selbst nutzt oder nicht.

Bereits in Die Sims sorgte die Mod dafür, dass das Spiel vom zensierten Techtelmechtel unter Bettdecken und in Kleiderschränken genau den Level an Grafik annimmt, wie es der Spieler nun mal sehen will – und das dank vieler Kollaborateure auf viele kreative Weisen.

Dass eine solche Mod auch für Paralives kreiert werden musste, war vielen Spielern vermutlich bereits seit der ersten Ankündigung des Spiels klar. Das beweist sich auch durch die darauffolgenden Plätze der beliebtesten Mods, darunter beispielsweise Kandidaten mit den Namen „KinkyMod“, „Basic Adult Toys“, „Paras Uncensored“ und – ein wahrer Namenskontrahent für den Spitzenreiter – „ParaPussy“.

Auch MeinMMO-Redakteurin Caro ist nicht überrascht: Dass die beliebteste Mod für Paralives eine NSFW-Mod ist, überrascht mich als absoluten Sims-Ultra wirklich wenig. Ich finde es sogar auf eine gewisse Art und Weise fast rührend mitanzusehen, wie sich die Community von Lebenssimulator-Fans auch beim neuen Kandidaten Paralives treu geblieben ist.

Sims-Fans müssen sich selbst und der Community nichts vormachen. Diese Mods waren absolut vorhersehbar und sind anhand ihrer Beliebtheit eine Erweiterung für Paralives, die definitiv bleiben wird.

Paralives ist erst seit etwas über einer Woche spielbar und erfreut sich auf Steam über eine sehr positive Bewertung. Auch MeinMMO-Autorin Linda freute sich bereits seit über einem Jahr auf den Release: Ein Spiel auf Steam könnte genau das werden, was ich mir als Sims-Fan seit Jahren wünsche