Ein Spiel auf Steam könnte genau das werden, was ich mir als Sims-Fan seit Jahren wünsche

Paralives ist ein Simulations-Spiel auf Steam, welches MeinMMO-Autorin Linda Knabe seit langer Zeit im Auge hat. Jetzt zeigt ein neuer Trailer erstes Gameplay und liefert damit alles was erhofft wurde und mehr.

Um welches Spiel geht es hier? Paralives ist ein Simulations-Spiel, das 2025 auf Steam erscheinen soll. Angefangen hat die Entwicklung als Ein-Mann-Projekt, mit dem Wunsch, eine Lebenssimulation zu schaffen, die all das bietet, was den Sims fehlt und das anders macht, was an dem Franchise schon seit längerem stört.

Ein Trailer zeigt jetzt in über 7 Minuten einiges an Gameplay und damit konnte das Spiel MeinMMO-Autorin Linda Knabe absolut überzeugen:

Warum könnte das Spiel genau sein, was ich mir wünsche? Schon seit meiner Kindheit habe ich unzählige Spielstunden in verschiedene Lebenssimulationen gesteckt und muss dazu sagen, dass es sicher zu meinen Lieblings-Genres gehört.

Die Sims zum Beispiel habe ich gefühlt ab Tag 1 gespielt und seitdem auch in jeden Teil sehr viel Zeit, Energie und Geld gesteckt. Ich muss jedoch zugeben, dass mich die Spiele irgendwann einfach mehr und mehr enttäuscht haben. Viele Dinge vermisse ich in den neuen Teilen und auf viele Dinge hätte ich auch verzichten können.

Und genau hier setzt Paralives an und könnte mir endlich wieder das bieten, was ich an diesem Genre so liebe.

Wer schreibt hier? Linda ist Autorin bei MeinMMO und schreibt vor allem über neue Trailer und Videos. Lebenssimulationen, wie Die Sims, spielt sie bereits seit ihrer Kindheit und zählt diese definitiv zu ihren Lieblingsspielen.

Die Entwicklung von Paralives verfolgt sie privat bereits seit langem und weiß jetzt schon, dass sie unzählige Spielstunden reinstecken wird.

Der aktuelle Gameplay-Trailer hat mich mit so vielen Punkten und kleinen Details überzeugt, dass ich mir eigentlich schon sicher bin: Es wird Sims für mich ablösen.

Angefangen bei dem Grafik-Stil, der meiner Meinung nach den Mix zwischen Realismus und Comic sehr gut trifft. Dies habe ich mir schon bei älteren Videos über die Charaktererstellung gedacht und wurde hier noch mal bestätigt.

Auch dieser Trailer gibt wieder einen kleinen Einblick in die Charaktererstellung und hier findet man das erste Feature, das mich direkt überzeugt hat. Punkte für Charaktereigenschaften wie Charisma oder Kreativität verteilen zu können ist nämlich etwas, dass ich nach Die Sims 2 sehr vermisst habe. Ebenfalls gefällt mir bei Paralives, dass ich den „Vibe“, das Sozialverhalten oder sogar das Schlafverhalten meines Charakters einstellen kann.

Parlives überzeugt mit guten Featuren und Liebe zum Detail

Der Trailer zeigt dann das Gameplay, was auf den ersten Blick eben ähnlich wie viele Lebenssimulationen abläuft. Man zieht in eine neue Wohnung und man hat plötzlich Rechnungen und Steuern zu zahlen. Um das zu schaffen, wird also ein Job gesucht und Geld verdient.

An dieser Stelle gefällt es mir einfach, dass man wohl wirklich irgendwie qualifiziert sein muss, um einen Nebenjob zu finden, anstatt einfach im Handy einen Karrierezweig auszuwählen. Generell scheint Paralives darauf zu achten, dass man seine Karriere mit Entscheidungen und seinen Fähigkeiten selbst bestimmen kann.

Ob man also lieber mehr verdienen möchte oder beim Arbeiten zum Beispiel seine musikalischen Fähigkeiten weiter ausbauen will, bleibt einem selbst überlassen. Beides kann hier seine Vor- und Nachteile haben. Denn je besser seine Fähigkeiten, umso größer die Chance auf andere und vielleicht bessere Jobangebote.

Mehr zum Thema Mehr zum Thema In der neuen Erweiterung von „Die Sims 4“ müsst ihr euch um bis zu 48 Sims kümmern und es ist Chaos pur von Linda Knabe

Auch zu sozialen Interaktionen hat der Trailer einiges gezeigt. Nach allem, was wir bis jetzt sehen können, scheinen diese viel tiefer zu gehen, als bei anderen Spielen dieses Genres. So kann ich zum Beispiel auswählen, dass mein Charakter sich heimlich verliebt. Aktionen wie flirten oder küssen werden dazu mit einer möglichen Erfolgsrate angezeigt.

Eben das, was eine Lebenssimulation ausmachen sollte, scheint Paralives genau richtigzumachen. Nicht alles im Leben funktioniert einfach so, auch wenn man es sich vornimmt. Einige Entscheidungen müssen getroffen werden und diese bringen halt nicht immer den Erfolg, den man sich wünscht.

Überzeugt haben mich dann letztlich auch kleine Details, wie zum Beispiel ein Paras, der nach ein paar Liegestützen geschlagen den Kopf schüttelt und aufgibt, was mich einfach ein bisschen zum Schmunzeln brachte.

Zum Schluss locken die Entwickler noch mit einer ziemlich großen Ansage. Denn Paralives soll keine kostenpflichtigen DLCs bekommen und stattdessen nur mit kostenfreien Erweiterungen arbeiten. Gerade die DLCs schlagen bei Sims-Fans gerne mal schlecht auf. Denn diese sind nicht gerade billig und bieten auch nicht immer gerechtfertigten Inhalt für den Preis.

Ich selbst habe bis heute nicht alle Erweiterungen zu Die Sims 4 und werde mir diese vermutlich auch nie zulegen. Umso mehr hoffe ich, dass die Entwickler ihr Versprechen mit Paralives hier wirklich halten (können).

Im Großen und Ganzem gefällt mir alles, was ich vom Gameplay zu sehen bekomme unglaublich gut und ich kann es kaum erwarten meine Zeit in Paralives zu stecken.

In einem neuen Strategie-Spiel auf Steam werdet ihr zu den ersten Siedlern Amerikas – Startet heute