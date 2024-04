Lost Ark präsentiert prall gefüllte Roadmap, doch die Spieler sind sauer: „Gute Arbeit, wenn ihr das Spiel töten wollt“

Lost Ark hat seit langem wieder eine neue Roadmap mit den Inhalten für die nächsten 3 Monaten enthüllt. Doch die Spieler sind sauer und fühlen sich gehetzt.

Was ist das für eine Roadmap? Lost Ark hat für die Monate Mai, Juni und Juli auf eine Roadmap präsentiert. Die Roadmap ist dick gefüllt mit neuen Inhalten wie Raids und neuen Schwierigkeitsgraden für bestehende Herausforderungen. Auch andere Dinge wie bessere Housing-Optionen für die Festungen und ein Sommerfest soll es geben.

Eine Sache, die ins Auge sticht, sind die exklusiven Skins, die es nur in der westlichen Version von Lost Ark geben wird. Dabei ist schon der Weg, wie sie angekündigt wurden, etwas Kurrios: „Wir haben etwas nachgeforscht und herausgefunden, dass eine beträchtliche Anzahl unserer Spieler Anime sehr mögen.“

Kurzum: Lost Ark wird Skins bringen, die aus klassischen Animes der 80er und 90er inspiriert sind und der Beschreibung zufolge könnten sie aus dem Anime Sailor Moon stammen. Auf Reddit wurde die Ankündigung mit einem sarkastischen: „Woah, auf keinen Fall, wirklich?“ belächelt.

Doch was die Spieler am meisten beschäftigt, sind die vielen PvE-Inhalte.

Spieler fühlen sich von der Roadmap gehetzt

Warum fühlen die Spieler sich gehetzt? In vielen Spielen freuen sich die Spieler über neuen Content – anders in Lost Ark. Da die koreanische Version immer noch vor der westlichen Variante des MMORPGs ist, liefern die Entwickler viele Inhalte auf einmal. Gerade erst am 20. April 2024 ist der Raid Thaemine Boss erschienen, der die Spieler bislang auf Trab hält.

Bereits im Mai soll es aber schon weiter gehen, auch wenn viele Spiele noch gar nicht mit den Inhalten des letzten Updates fertig sind. Es folgen neue Herausforderungen, der Epilog rund um Thaemine und die nächste Geschichte, die zu neuen Raids im Juni führen wird, wartet auch schon.

Für die Spieler ist das zu schnell. Um die schwierigen Bosse zu besiegen und die Ausrüstung und Charaktere zu verbessern bräuchten Sie eigentlich mehr Zeit, doch die haben sie kaum, weil schon wieder neue Inhalte auf sie warten.

Was sagen die Spieler zur Roadmap? Die Spieler finden die Roadmap richtig doof. Das liegt nicht mal an den neuen Inhalten selbst, sondern dass es schon wieder so viele sind, die die Spieler in den nächsten Monaten erwarten.

Auf Steam schreibt Nutzer steammohannedlostark: „Wer sagt, dass wir uns nach einer Roadmap oder neuen Inhalten sehnen? Thaemine wurde gerade erst veröffentlicht. Gebt uns Zeit zum Durchatmen, anstatt unsere Inhalte zu überstürzen, nur um aufzuholen.“

Steam-Nutzer omnichronos geht noch einen Schritt weiter: „Gute Arbeit, dieses Spiel zu töten. Eines der charmantesten MMORPGs, die ich je gespielt habe. Zumindest zum Start.“

Um in der Story weiterzukommen, muss der aktuelle Boss, Thaemine, besiegt werden. Arhitria schreibt dazu auf Reddit: „Lustig, wie sie gesagt haben, dass Thaemine HM [Hard-Mode] sehr schwierig sein wird, es eine Ehre sein wird, es abgeschlossen zu haben und nicht jeder in der Lage sein wird, dies zu tun, und sie haben es als PFLICHT für eine STORY-Quest gemacht xD Ich meine, bravo!“

