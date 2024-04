2 Freunde stecken 1.000 Stunden in Survival-Hit auf Steam, entwerfen ein völlig neues Spiel

Bei Valheim handelt es sich um ein Koop-Survivalgame für 1 bis 10 Spieler. Ihr findet euch in einer riesigen, zufallsgenerierten Welt wieder, in der ihr überleb...

ninebyte und Dhakhar sollten das Spiel entwerfen und die Karte dafür bauen. Aus einer verrückten Idee wurde also Realität und die beiden machten sich wirklich dran, ihre Idee in die Tat umzusetzen.

Wie kam es dazu? Die zwei YouTuber ninebyte und Dhakhar haben es sich zur Aufgabe gemacht, ein komplett neues Spiel in Valheim zu erschaffen und es ist ihnen gelungen. Schon seit geraumer Zeit hatten die beiden die Idee, eine eigene Adventure Map in Valheim zu bauen, es fehlte aber an Inspiration für das Projekt. Das Ganze war auch mehr eine Schnaps-Idee als ein ernstes Vorhaben.

Zwei Jungs haben sich zusammengeschlossen, um ein neues, eigenes RPG in Valheim zu erschaffen. Eigentlich war das ganze jedoch nie so ernst gemeint.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to