Steam: Entwickler von Valheim erklärt Moddern, dass sie für ihre Arbeit kein Geld fordern dürfen: „Ist gegen den Geist des Moddings“

Das Survival-Spiel Valheim war im Februar 2021 der Hit auf Steam. Mittlerweile existieren einige Mods für das Spiel, obwohl dieses keinen offiziellen Mod-Support hat. Für einige dieser Mods müssen Spieler sogar Geld bezahlen, wenn sie die nutzen wollen. Jetzt machen die Entwickler von Valheim deutlich, dass ihnen das nicht gefällt.

Was hat es mit Mods auf sich? Wenn ein Spiel veröffentlicht wird, gibt es häufig einen Teil der Community, der eigene Visionen und Ideen für die Zukunft des Titels hat. Einige dieser Ideen werden tatsächlich Wirklichkeit, wenn sich Modder an die Arbeit setzen und diese zusätzlichen Inhalte erschaffen.

Mods gibt es in verschiedenen Spielen. In GTA Online nutzen Spieler Mods fürs Roleplay, in ARK: Survival Evolved erschaffen Modder neue Maps, die teilweise offiziell ins Spiel übernommen werden, neue Dinos bringen oder Verbesserungen für das Bausystem liefern.

Viele Spiele erhalten durch Mods Unmengen neuer Inhalte, die nicht von den Entwicklern des Spiels erschaffen wurden. Auch für den Survival-Hit Valheim gibt es Mods, obwohl das Spiel Mods offiziell nicht unterstützt und die Entwickler keine Modding-Tools zum Erschaffen der Zusatzinhalte anbieten.

Was sagen die Entwickler zum Verkauf von Mods? In einem Statement auf der offiziellen Webseite des Spiels spricht Iron Gate, das Entwicklerstudio hinter Valheim über das Thema Modding (via Valheim.com).

In dem Statement betont Iron Gate erneut, dass Mods nicht offiziell unterstützt werden und das Studio deshalb nicht gewährleisten kann, dass diese mit späteren Versionen des Spiels funktionieren könnten.

Außerdem äußern sich die Entwickler zu dem Verkauf von Mods. Demnach gibt es wohl einige Modder, die für ihre Werke Geld verlangen und für die investierte Arbeit entlohnt werden wollen. Das schmeckt Iron Gate allerdings gar nicht. Es verstoße gegen den Geist des Moddings und man dulde nicht, dass für Mods Geld verlangt wird. Die Entwickler fordern offiziell auf, Mods für alle frei zugänglich zu machen:

Die meisten Fragen haben wir jedoch zu dem Phänomen bekommen, dass Mods Geld kosten. Wir verstehen natürlich, dass ihr viel Zeit in die Erstellung einer Mod investiert und dafür eine finanzielle Entschädigung wollt, aber Iron Gate duldet nicht, dass modifizierte Inhalte hinter einer Bezahlschranke verschwinden. Wir sind der Meinung, dass es gegen den kreativen und offenen Geist des Moddings an sich verstößt, Geld für eine Mod zu verlangen, und fordern daher alle Mod-Autoren auf, ihre Mods für alle, die sie spielen wollen, frei zugänglich zu machen. Dies sollte die gesamte Mod umfassen, und nicht nur einen Teil der Mod kostenlos zur Verfügung stellen, während ein anderer Teil Geld kostet. Iron Gate via Valheim.com

Iron Gate sagt aber auch, dass Spieler als Zeichen der Wertschätzung gegenüber einer Mod, dem Modder oder der investierten Arbeit Geld freiwillig als finanzielle Unterstützung spenden können. Es soll lediglich keine Voraussetzung für den Zugang zu einer Mod sein.

Welche Mods gibt es für Valheim? Auch in Valheim gibt es eine breite Auswahl an Mods. Die einen bringen neue Waffe und Rüstungen, die anderen neue Biome oder Gegnertypen. Manche Mods bringen auch „Quality of Life“-Verbesserungen für das Bauen, das Lagern von Items oder das Anpflanzen von Nahrungsmitteln. Es gibt sogar craftable Mounts, damit ihr schneller Reisen könnt.

Bereits 2021 hat MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus für euch eine Liste mit den 9 besten Mods für Valheim zusammengestellt.