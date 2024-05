Die neue Erweiterung von Valheim will Survival-Experten mit knallhartem Überlebenskampf auf die Probe stellen

Bei Valheim handelt es sich um ein Koop-Survivalgame für 1 bis 10 Spieler. Ihr findet euch in einer riesigen, zufallsgenerierten Welt wieder, in der ihr überleb...

Valheim kann auf dem PC gespielt werden, und befindet sich noch im Early Access. Habt ihr Valheim gespielt und seid schon in die neue Region aufgebrochen? Schreibt uns doch in die Kommentare, wie es euch dabei ergangen ist. Zwei begeisterte Spieler haben innerhalb von Valheim ein völlig neues Spiel erschaffen – alles dazu könnt ihr auf MeinMMO nachlesen.

Was kommt als Nächstes? Ashlands bringt nach heutigem Stand das vorletzte Biom ins Spiel. Übrig bleib nur noch Deep North, eine Region voller Eis und Schnee. Also ein ziemliches Kontrastprogramm zu den feurigen Ashlands.

Steam: Ein neues Survival-Spiel mit Wikingern will Valheim Konkurrenz machen – So könnt ihr es testen

Um die neuen Gegnertypen zu bekämpfen, bringt das Update zudem über 30 neue Waffen und 70 neue Gegenstände in Spiel. Außerdem gibt es neue Musik, interessante neue Orte und Ereignisse, sodass auch der Gesamteindruck des Survival-Spiels verbessert wird. Dabei gehört Valheim schon jetzt zur Speerspitze seines Genres und findet sich auch in unserer Liste der besten Survival-Games wieder.

Was bietet Ashlands? Die Erweiterung ist laut den Entwickler klar Endgame-Inhalt. Das heißt, ihr solltet gut vorbereitet in die gefährliche Region aufbrechen. Zahlreiche Herausforderungen warten auf die Spieler. Aber die mögen es anscheinend ohnehin anspruchsvoll.

Ashlands bringt in erster Linie ein neues Biom, also Gebiet ins Spiel. Die neue Region gibt sich schon auf den ersten Blick hin sehr menschenfeindlich. Heiße, kochende Gewässer, Untote, Walküren und andere neue Gegner sollen auch erfahrenen Spielern das Leben schwer machen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to